Sie rettet und teilt das Brot

Melanie Kirschsieper ist aktiv in der Hückswagener Foodsharing-Gruppe. So funktioniert Foodsaven und Foodsharing in der Schloss-Stadt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Manchmal sind die naheliegendsten Ideen auch die effektivsten. Der Müll, der gar nicht erst entsteht, ist der beste Müll. Der Strom, der nicht verbraucht wird, muss nicht produziert werden. Und Lebensmittel, die nicht weggeworfen werden müssen, sind auch nicht vergebens hergestellt worden. An diesem Moment kommen die Foodsaver oder Foodsharer ins Spiel. Erstere sind diejenigen, die die Lebensmittel in den Geschäften – etwa Bäckereien oder Supermärkte – abholen und dabei eine spezielle Ausbildung bei der Foodsharing-Bewegung gemacht haben. Foodsharer sind diejenigen, die die geretteten Lebensmittel an Verteilstellen zum weiteren Verbrauch abholen.

Eine solche Foodsharing-Gruppe gibt es seit sechs Jahren auch in Hückeswagen, zunächst in einer Zusammenarbeit mit der bereits existierenden Remscheider Gruppe. „Mittlerweile hat sich eine gewisse Routine eingestellt, wir haben ein gut funktionierendes Team aus Foodsavern und Foodsharern, dazu mehrere Abholstellen“, erzählt Melanie Kirschsieper. Die Hückeswagenerin ist seit Anfang an dabei, anfangs ist in ihrer Garage in der Wupper-Siedlung verteilt worden. „Heute haben wir zwei Verteilstellen auf Wiehagen, eine davon wird öffentlich immer freitags von 15.30 bis 16.30 Uhr im Café KiWie am Drosselweg betrieben, außerdem eine weitere unten in der Stadt.“

Es gehe darum, dass jeder mitmache. „So werden unsere Foodsharer dazu angehalten, Papier, Pappe und Plastikmüll von der Abholstelle mitzunehmen und zu entsorgen. Dann bleibt das nicht an einer Person hängen“, sagt Melanie Kirschsieper. In der Öffentlichkeit ist es um die Foodsharer in Hückeswagen ein wenig ruhiger geworden – vor allem während der Corona-Zeit. „Wir wollten verhindern, dass sich mit einem Mal zu viele Leute auf einmal treffen.“ Die Zahl der Lebensmittelretter sei insgesamt sehr stark angewachsen, was dafür spricht, dass das Konzept in der Schloss-Stadt sehr gut ankommt.

Mit dem Fahrrad geht es zu den Abholstellen

Eine der Lebensmittel-Verteilerinnen, die ebenfalls von Anfang an dabei sind, ist Bettina. Die Hückeswagenerin kommt fast immer mit dem Fahrrad zu den Abholstellen. „Ich bin froh, wenn so wenig wie möglich wegkommen muss. Wenn man so sieht, was teilweise gerettet wird – und was sonst im Müll landen würde –, dann kann einem ganz anders werden“, sagt sie. „Ich verteile dann die Lebensmittel auch weiter, manchmal nehme ich auch Sachen mit ins Büro – die Kollegen freuen sich dann immer sehr“, versichert Bettina schmunzelnd.

Während Corona sind die Foodsharer in Hückeswagen aktiv geblieben – immer unter Einhaltung der entsprechenden Maßnahmen. „Insofern hat sich außer der Festigung und Verfeinerung der Strukturen nicht viel bei uns geändert“, betont Melanie Kirschsieper. Ein wenig anders sei allerdings die Kommunikation geworden. „Das läuft zwar immer noch wie vorher über die Whatsapp-Gruppe. Aber die Inhalte haben sich geändert“, sagt sie. Früher sei es in erster Linie nur darum gegangen, die Abholungen anzukündigen – immer wieder auch mit Bildern der geretteten Lebensmittel.

Immer mehr Kooperationen kommen bei den Foodsharern dazu

„Heute wird von den Foodsharern in der Gruppe aber auch selbstständig gepostet, wenn sie etwa etwas abzugeben oder zu verteilen haben“, sagt Melanie Kirschsieper. „Wir retten immer noch bei Supermärkten, Bäckereien und Discountern, dazu kommen Kooperationen mit den Wipperfürthern, Radern und den Gruppen in Lüdenscheid und Halver. Zusammen ergeben wir einen großen, zusammenhängenden Bezirk.“

Melanie Kirschsieper sieht den Nachhaltigkeitsgedanken ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im Vordergrund. „Es geht darum, die Lebensmittel zu retten, die sonst in der Mülltonne landen würden“, unterstreicht sie. Besonders schön sei dabei, dass sie diesen Gedanken mittlerweile auch an ihre Kinder weitergeben konnte. „Wenn sie sehen, dass irgendwo etwas zu viel ist oder übrig bleibt, dann wollen sie das nicht wegwerfen.“ So sei etwa ihr Sohn vor Weihnachten mit einem Stapel Mandala-Bildern nach Hause gekommen, die noch nicht ausgemalt waren: „Er wollte nicht, dass sie weggeworfen werden“, sagt Melanie Kirschsieper.

Aktive Gruppe

In der Schloss-Stadt ist die Gruppe sehr aktiv. Die Kapazitäten sind aktuell ausgeschöpft, so dass keine neuen Abholer aufgenommen werden können. „Unser Ziel ist, Lebensmittel zu retten – und das schaffen wir aktuell in Hückeswagen“, sagt Melanie Kirschsieper.