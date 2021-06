Foodsaver machen aus alter Deko neue

Aktion

+ © Karsten Mittelstädt So fing alles an: Foodsharing in der Garage von Melanie Kirschsieper. Jetzt gibt es viele neue Ideen. © Karsten Mittelstädt

Hückeswagener Lebensmittelretter möchten Geld für den Rosenmontagszug generieren.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Die Hückeswagener Foodsaver-Aktivisten gehören zu den rührigsten und kreativsten Gruppierungen in der

DIE LEBENSMITTELRETTER KONTAKT Wer ausrangierte Weihnachtsdeko spenden oder auch gerne im Sommer beim Basteln mitmachen möchte, kann sich unter Tel. 0157 73781246 direkt an die Foodsaver wenden. „Am besten eine WhatsApp an uns schreiben“, sagt Melanie Kirschsieper. Über den Dienst kann man sich auch generell und jederzeit über die Aktion der Lebensmittelretter informieren.

Schloss-Stadt. Das haben sie neben ihren regelmäßigen Rettungs- und Verteilaktionen abgelaufener, aber noch verwendbarer Lebensmittel auch schon in zahlreichen anderen Aktionen eindrucksvoll bewiesen. So arbeiten die Foodsaver etwa mit der Christlichen Islandtafel zusammen, laufen beim traditionellen Rä-Te-Ma-Teng-Karnevalszug mit oder sind bei den verschiedenen Festen in der Schloss-Stadt an Ständen präsent. Eine nicht geringe Zahl von Hückeswagenern hat sich bereits angeschlossen, holt regelmäßig die geretteten Lebensmittel ab und sorgt so dafür, dass sie nicht in der Mülltonne landen.

Die Foodsaver sind satzungsgemäß eine sogenannte No-Budget-Organisation. „Das heißt, dass wir kein Geld annehmen dürfen, auch nicht in Form von Spenden“, sagt Foodsaverin Melanie Kirschsieper. Da sie aber für die eine oder andere Ausgabe, die für die Gruppierung zu tätigen ist, durchaus auch Geld benötigen, sind sie auf eine neue kreative Idee gekommen. „Wir möchten ja beim Rosenmontagszug mitlaufen und Kamelle werfen. Die dürfen wir aber nicht aus dem Bestand der geretteten Lebensmittel nehmen“, sagt Kirschieper. Denn die sind ja abgelaufen, Lebensmittel, die als Kamelle geworfen werden, dürfen das Mindesthaltbarkeitsdatum aber noch nicht erreicht haben. „Das heißt, dass unsere Foodsaver die Kamelle selbst kaufen müssten“, sagt Foodsaverin Nicole Waier-Berger. Auch die lebensmittelechten Transportkisten, die die Foodsaver etwa bei den Bäckereien brauchen, müssten selbst angeschafft und gegebenenfalls erneuert werden. „Mit der Zeit geht das ins Geld“, sagt Kirschsieper.

Gesucht wird nach alter, aber intakter Weihnachtsdekoration

Da sei die Idee von Deike Schütte gerade recht gekommen, sagt Waier-Berger. „Sie war in Ronsdorf auf einem Weihnachtsmarkt und hat dort Stände gesehen, an denen Weihnachtsdekoration angeboten wurde, die aus ausrangierter Deko neugestaltet worden ist.“ Das wollen die Foodsaver nun auch machen. „Es passt ja auch zu unseren Grundsätzen, denn dadurch wird das Thema Upcycling umgesetzt – wir schmeißen eben nur ungern Sachen weg“, betont Waier-Berger.

Gesucht wird nun also Weihnachtsdekoration, die die bisherigen Besitzer eigentlich aussortieren wollen. „Sie darf aber nicht defekt sein. Das ist das einzige Kriterium, auf das geachtet werden muss“, sagt Kirschsieper. Ansonsten werde alles genommen, wie die Foodsaverin betont: „Streudeko, alte Wein- oder Weckgläser, Lichterketten, Anhänger oder Kugeln…“ Die Inspirationen für die Gestaltung neuer Weihnachtsdekoration habe sie aus dem Internet, sagt Kirschsieper.

Gesammelt wird zunächst bis Ende Juli. „Je nachdem, wie viel wir bis dahin zusammen haben, wollen wir uns in der zweiten Jahreshälfte zum Basteln treffen, um unserer Kreativität freien Lauf zu lassen“, sagt Kirschsieper. Verkauft werden soll die neue alte Weihnachtsdeko bei Festen im Herbst. „Etwa auf dem Altstadtfest oder beim Martinsfest. Das genaue ‚Wann‘ steht aber noch nicht fest“, sagt Waier-Berger. Wohl aber, dass verkauft werden soll. Denn auch das ist ein Kriterium einer No-Budget-Organisation, wie Kirschsieper erklärt: „Wir dürfen für unsere zweckgebundenen Ausgaben Geld einnehmen.“ Etwa mit dem Verkauf von schöner, phantasievoller und selbst gestalteter – und nicht zuletzt ebenfalls geretteter – Weihnachtsdekoration.