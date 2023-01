Förderverein steht am Scheideweg

Hat der Verein der Freunde und Förderer der städtischen Jugendpflege noch eine Überlebenschance oder ist sein Ende ausgerechnet im Jahr des 25-jährigen Bestehens besiegelt? Diese Frage wird am Dienstag, 31. Januar, beantwortet. Dann steht ab 20 Uhr in den Räumen des Jugendzentrums die Jahresversammlung an. Im Mittelpunkt steht die Entscheidung: Neuwahl eines Vorstands oder Auflösung des Vereins.