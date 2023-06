Förderverein des RSV Hückeswagen steht vor dem Aus

Sollte sich bis August kein neuer Vorsitzender finden, steht die Auflösung an.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Das Ende – oder der Neuanfang – ist erst einmal aufgeschoben. Im Vorfeld der Jahresversammlung des Fördervereins des RSV 09 Hückeswagen hatte dessen Vorsitzender Sascha Bieg zum einen verkündet, dass er aus privaten Gründen nach zehn Jahren nicht mehr zur Wahl steht. Zum anderen hatte er an alle Mitglieder, Trainer, Eltern und Freunde des Raspo einen eindringlichen Aufruf gestartet. „Seit einigen Jahren wird es leider immer schwieriger, motivierte Leute für die Vorstandsarbeit zu finden“, hatte Bieg geschrieben und dazu aufgerufen, zur Jahreshauptversammlung zu kommen.

Ein Aufruf, der ins Leere ging, wie sich am Abend der Hauptversammlung im RSV-Vereinsheim an der Schnabelsmühle zeigte: Neben dem Vorstand war kaum jemand erschienen. „Das ist durchaus enttäuschend und kann auch als Desinteresse gewertet werden“, sagte Bieg. Dementsprechend kam keine Neuwahl zustande, was den frisch entlasteten Vorstand vor das Dilemma des weiteren Vorgehens stellte.

Es folgte eine kurze, aber intensive Diskussion darüber. Das Ergebnis: „In drei Monaten, also nach den Sommerferien, werden wir zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zusammenkommen“, sagte Bieg.

Dann geht es ausschließlich um die Zukunft des Fördervereins von Hückeswagens ältestem Fußballverein, der sich um die finanzielle Unterstützung von dessen Jugendmannschaften kümmert. „Entweder findet sich bis dahin ein neuer Vorsitzender oder wir müssen uns überlegen, wie die Auflösung des Vereins vollzogen wird“, betonte Bieg. Bis dahin werde der Vorstand die Geschäfte kommissarisch weiterführen. „Wir müssen bis dahin intensiv an die Trainer appellieren, dass ein neuer Vorstand gefunden werden muss“, betonte Bieg.

Die Alternative wäre, dass sich der Hauptverein des RSV dann eben allein darum kümmern müsste, die Jugend finanziell zu unterstützen. Dabei sei es immens wichtig, dass es den Förderverein auch weiterhin gebe, betonte Sascha Bieg. „Zwei Drittel unserer Mitglieder haben keinen direkten Bezug mehr zum Verein – ehemalige Spieler oder Eltern von erwachsen gewordenen Spielern. Deren Beiträge, ein unterer vierstelliger Betrag, würde bei Auflösung des Vereins wegfallen.“

Und ohne diese Einnahmen werde es künftig nicht mehr so einfach sein, etwa Saisonabschlüsse zu finanzieren. „Gerade in der aktuellen Situation ist es für die Eltern nicht mehr so einfach, so etwas, auch für mehrere Kinder, zu bezahlen“, stellte der kommissarische Vorsitzende Sascha Bieg klar. Doch gerade solche und viele andere Kosten habe der Förderverein auf Antrag der Trainer zu 100 Prozent abgefangen.

Sascha Bieg hofft nun auf „freudige Nachrichten“ nach den Sommerferien und ein Kommen der Mitglieder.