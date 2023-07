Förderverein des ATV ist aktiv - aber keiner sieht es

Neue Trikots und Bälle, Schulausflüge oder Feste: Das hat der Handball-Förderverein des ATV auf die Beine gestellt.

Hückeswagen. Die Arbeit von Fördervereinen findet in der Regel eher im Hintergrund statt: So werden in Sportvereinen Trikots oder Bälle angeschafft, in Schulen werden Ausflüge ermöglicht oder Feste finanziell unterstützt. Dennoch – ganz unsichtbar zu sein, können sich die Fördervereine auch nicht leisten, denn irgendwoher müssen die Gelder stammen, mit denen die Dinge angeschafft werden. Gerade auch dann, wenn – wie im Fall des Handball-Fördervereins im ATV (FFH) – die Mitgliedsbeiträge wegen Corona, Inflation und Energiekrise nicht abgebucht wurden. Dann ist man auf die Veranstaltungen und Feste angewiesen, bei denen man Präsenz zeigen kann.

Bei der Jahresversammlung nun wurde indes deutlich, dass das Wissen über den Förderverein bei so manchem aktiven Handballer gar nicht vorhanden ist. Deshalb forderte der Vorsitzende Bernd Schulz: „Wir müssen sichtbarer werden!“

Nun sei der Förderverein im vergangenen Jahr durchaus aktiv gewesen. „Es kommt nach Corona langsam wieder Wind rein – wir haben Trikots und Trainer-Shirts für die Jugend angeschafft“, sagte Schulz. Langsam fließe auch wieder Geld rein, das in den Handballsport investiert werde. Wichtig sei da etwa das Nikolausturnier. „Das ist nun leider zum dritten Mal in Folge ausgefallen – zweimal wegen Corona, einmal wegen der Hallensituation. Dieses Jahr wird es aber endlich wieder stattfinden, am Samstag, 2. Dezember“, kündigte Schulz an.

Auch beim Hüttenzauber, der im vergangenen Jahr ein riesiger Erfolg gewesen sei, wolle man wieder mit einem Stand vertreten sein. „All das dient der Sichtbarkeit unseres Vereins“, sagte der Vorsitzende.

Denn es gebe noch Luft nach oben bei der Unterstützung der Mannschaften. „Wir könnten etwa viel öfter Saisonabschlüsse unterstützen – wenn die Mannschaften auf uns zukommen würden.“ Um dem nun zu begegnen, wolle man zum einen T-Shirts mit FFH-Logo erstellen, die man auch in der Freizeit gut und gerne anziehen könne. „Der SC Heide hat uns das ganz gut vorgemacht – die sieht man ständig mit ihren Vereinsshirts in der Stadt“, sagte Schulz.

Zum Saisonauftakt wolle man in diesem Sinne auch mit einem Fest zum ersten Derby gegen Wipperfürth Aufmerksamkeit erregen. „Das Spiel findet am Sonntag, 27. August, in unserer – hoffentlich dann wieder komplett nutzbaren – Mehrzweckhalle statt“, sagte Schulz.

Dafür wolle man nun frühzeitig in die Planung gehen. Und nicht zuletzt, sagte Kassierer Lucas Frischmuth, habe man mittlerweile eine neue E-Mail-Adresse für den Förderverein.

„Das wirkt viel professioneller. Wir sind zudem auf der ATV-Webseite jetzt mit einer eigenen Unterseite vertreten“, sagte Beisitzerin Kerstin Steffens. Die neue Mail-Adresse lautet: info@ffh-atv.de. wow