Förderkreis unterstützt musikalisches Großprojekt im Herbst

Pauluskirche

Das Bach-Konzert „Mit Pauken und Trompeten" im Juni 2016 hatte der Förderkreis ebenfalls finanziell unterstützt.

Der Verein zur Förderung der Kirchenmusik finanziert eine neue elektronische Registeranlage für die große Orgel der Pauluskirche mit.

Die Evangelische Kirchengemeinde verfügt über ein vielfältiges Angebot an Musikgruppen, Projekten und Konzerten aller Art. Diese Arbeit trotz knapper Finanzen der Gemeinde so zu erhalten, ist die Zielsetzung des Förderkreises für Kirchenmusik in Hückeswagen. Bei der Jahresversammlung zog Vorsitzender Dr. Andreas Sigwart eine positive Bilanz.

Die Mitgliederzahl ist nach wie vor konstant: Ende des 13. Geschäftsjahres hatte der Verein 54 Mitglieder. Durch Beiträge, Einzelspenden und den Erlös aus dem Verkauf von CDs unterstützten die Förderer die Arbeit der musikalischen Gruppen und Konzertprojekte der Evangelischen Kirchengemeinde großzügig.

So wurden 2016 das Chorprojekt der Kantorei „Bach mit Pauken und Trompeten“ mit dem fulminanten Abschlusskonzert, das Kindermusical „Die Schrift an der Wand“, die Konzertreihe „Musik in der Offenen Kirche“ und weitere Konzerte unterstützt. Außerdem konnten Noten und Material für die Musikgruppen angeschafft werden.

Darüber hinaus spendete der Förderkreis einen Teil der Kosten zum Einbau einer modernen elektronischen Register-Setzeranlage in die große Orgel der Pauluskirche. „Diese wird in nächster Zeit im Zuge einer Generalüberholung der Orgel eingebaut, jedoch erst nach Abschluss anderer Baumaßnahmen in der Kirche“, berichtete Kantorin Ingrid Kammerer.

Für 2017 sind wieder Fördermaßnahmen geplant. Für ein Großprojekt – die Aufführung von Bachs h-Moll-Messe am 14. Oktober, die auch von der Sparkassen-Bürgerstiftung unterstützt wird – gibt der Förderkreis den gleichen Betrag wie die Stiftung. In einer abschließenden Gesprächsrunde wurden Ideen gesammelt, wie der Verein weiter aktiv sein kann. red

Infos über den Verein: Tel.: (02192) 6889 (Sigwart), Tel.: 83850 (Kammerer); E-Mail: kirchenmusik@ev-kirche-hueckeswagen.de