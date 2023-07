Ans „nächste Mal“ will keiner denken

Zwei Jahre nach der Hochwasser-Katastrophe sind die Unternehmen in Kleineichen neu durchgestartet.

Von Heike Karsten

Hückeswagen.Im Gegensatz zum Ahrtal, wo die Schäden der Jahrhundertflut auch am zweiten Jahrestag der Katastrophe noch deutlich sichtbar sind, haben die Unternehmen im Bereich An der Schlossfabrik ihre Produktionen wieder vollständig aufgenommen beziehungsweise ihr Angebot komplettiert. Vergessen werden es die Betroffenen dennoch nie, denn der Bereich der Schloss-Stadt, in dem die Wupper und der Abfluss der Bever-Talsperre zusammenkommen, war in der Nacht auf den 15. Juli 2021 mit am stärksten von den Wassermassen betroffen.

Kfz-Meister Rüdiger Bruderer hatte damals sogar mit dem Gedanken gespielt, seine Autowerkstatt aufzugeben. Doch dann gingen Spenden aus der Nachbarschaft ein, Freunde und Verwandte packten mit an. „Die Schäden sind mehr oder weniger alle behoben“, sagt Bruderer heute, zwei Jahre nach dem verheerenden Ereignis. An ein „nächstes Mal“ wollen die Betroffenen jedoch nicht denken. „Das nächste Mal kommen wir gar nicht mehr hier hin“, versichert der Kfz-Meister, der durch die Flut mit seiner Ehefrau im Firmengebäude eine Nacht lang eingeschlossen war und per Boot gerettet werden musste.

Thomas Grund von der Firma Grund-Planen hat große Verluste in Kauf nehmen müssen. „Das Ende vom Lied ist, dass wir 150.000 Euro Verlust hatten und 40.000 Euro aus dem 30-Millarden-Euro-Paket zum Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe erhalten haben“, sagt der Firmeninhaber. Den Rest zur Anschaffung neuer Maschinen habe er aus eigener Tasche zahlen müssen. Dennoch ist er froh, überhaupt Unterstützung erhalten zu haben. „Das Ahrtal wartet noch heute auf das Geld“, sagt er.

Betroffen war auch das Injoy – Dort gibt es nun einen neuen Boden

Die Beantragung der Hilfe sei sehr umständlich gewesen. Obwohl er etwa 70 Fotos von der Verwüstung seiner Produktionsstätte eingereicht hatte, sei noch ein von der IHK bestellter Gutachter im Betrieb gewesen. In dem Gebäude An der Schlossfabrik, gleich hinter dem Fitness-Studio, ist Grund Mieter. Für sein Firmen-Equipment habe er jetzt jedoch eine entsprechende Versicherung, die auch Hochwasserschäden einschließt. „Wir haben sogar noch einen weiteren Mitarbeiter in dem seltenen Beruf als Sattler und Zeltmacher eingestellt“, berichtet er von einer gewachsenen Mitarbeiterzahl.

Für immer unvergessen ist die Flutkatastrophe für Jörg Pramor, Geschäftsführer des Fitnessstudios Injoy. „Seit Januar sind wir wieder komplett eingerichtet und funktionsfähig“, berichtet er. Im Injoy hatten die Schlamm- und Wassermassen im Erdgeschoss Fensterscheiben eingedrückt und ganze Kursräume und Geräte überspült. Lange hatten die Aufräumarbeiten und das Trocknen der Wände gedauert, inzwischen sind neue Geräte eingezogen, und auch die Aufteilung hat sich geändert. „Wir haben die Trainingsmöglichkeiten der Nachfrage angepasst und jetzt zwar einen Kursraum weniger, dafür aber einen Trainingsraum mehr“, sagt Pramor.

+ Das Erdgeschoss des Fitnessclubs hat jetzt einen Bodenbelag aus wasserresistenten Gummimatten. © Jürgen Moll

Einen 100-prozentigen Schutz vor diesen Wassermassen gibt es nicht. „Dann müsste der Vermieter die bodentiefen Fenster durch eine Mauer ersetzen“, sagt Pramor. Auch wenn er nicht von einer Wiederholung der Katastrophe ausgeht, so wurden statt des Holz-Parketts nun wasserresistente Gummimatten als Bodenbelag ausgewählt. „Die kann ich mit dem Dampfreiniger abspritzen und neu verlegen. Außerdem haben wir mache wertvollen Dinge im Bereich der Deko etwas höher gehangen“, sagt der Geschäftsführer und fügt hinzu: „Wir gehen aber stark davon aus, dass es nie wieder vorkommt. Mit diesem Gedanken lässt es sich am leichtesten leben.“

Die letzten Jahre haben CL Werkzeuge stärker gemacht

Ebenso betroffen war die Firma CL Werkzeuge auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Juniorchef Lukas Cantow und seine Ehefrau Katrin versuchen, das Positive aus der Katastrophe zu ziehen. „Die letzten Jahre haben uns stärker gemacht“, versichert Katrin Cantow. Ende 2019 hatte Lukas Cantow die Firma übernommen – aus der Feelisch & Cantow GmbH war die CL Werkzeuge GmbH entstanden. Dann kam im März 2020 Corona und im Juli 2021 das Hochwasser. „Was kann uns jetzt noch passieren?“, fragt sich die Kauffrau zuversichtlich.

Das Werkzeugunternehmen hatte noch Glück im Unglück, da die Produktion zu 90 Prozent in den höher gelegenen Etagen untergebracht ist. Auch die Büroräume der Firma liegen im Hochparterre und blieben vom Hochwasser verschont. Im ebenerdigen Untergeschoss befinden sich das Lager und die große Säge, für die mittlerweile Ersatz angeschafft wurde. „Viel Elektrik musste erneuert werden, und auch unseren Transporter mussten wir substituieren“, sagt Katrin Cantow.

Nur durch Freunde und viel Unterstützung konnte am Montag nach der Flut wieder gearbeitet werden

Die Firmenführung handelte nach der Flut an dem Donnerstag vor zwei Jahren schnell und lösungsorientiert. Freitags wurde ein Kompressor organisiert, mobile Stromgeneratoren kamen zum Einsatz, und die Telefonanrufe wurden aufs Handy umgeleitet. „Einen Tag darauf kamen Freunde und die Handballer des ATV zum Aufräumen, und am Montag konnte die Produktion schon wieder starten“, erinnert sich die kaufmännische Mitarbeiterin an die tatkräftige Unterstützung.

An eine Wiederholung der Flutkatastrophe glaubt die Hückeswagenerin nicht: „Damit hatte keiner gerechnet. Es hat jeglicher Logik widersprochen, was da passiert ist.“

Hilfen

Opfer: Viele Betroffene standen nach der Flutkatastrophe vor dem Nichts und waren auf Solidarität angewiesen.

Land: Der Bund hatte daher schnelle und unbürokratische Finanzhilfen auf den Weg gebracht, um die vom Hochwasser betroffenen Regionen finanziell zu unterstützen.

Stadt: In Hückeswagen hatte die Stadtverwaltung zudem ein Spendenkonto für Betroffene eingerichtet. Unter anderem war auch mit Benefizveranstaltungen dafür Geld gesammelt worden.