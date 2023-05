Flohmarkt für den Gemeindegarten

FeG sammelte Geld.

Von Heike Karsten

Beim In- und Outdoor-Flohmarkt der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Hückeswagen türmte sich die Verkaufsware auf den Tischen. Von der Kinderbekleidung über Haushaltswaren, Elektrogeräte, Schmuck, Taschen und Bücher bis zur Angel reichte das Angebot.

Wer am Samstag der Gemeinde auf dem Lindenberg einen Besuch abstatten und durch die Auslagen stöbern wollte, brauchte Zeit. „Am Anfang und am Ende ist immer am meisten los“, sagten Rilana Buß und Lena Rösner, die den Stand der Kindersachen auf dem Parkplatz neben dem Gemeindehaus betreuten. Die Besucher konnten sich am Würstchen- und Kuchenstand stärken. Der Erlös aus dem Verkauf ist für die Neugestaltung des Gemeindegartens bestimmt. Siegfried Pickhardt äußerte sich zuversichtlich, dass mit der Umgestaltung noch 2023 begonnen werden kann: „Geplant sind Sitzgelegenheiten, niederschwellige Spielgeräte, eine Sand-Ecke und vielleicht eine Matschküche.“ Die Gemeinde benötigt für die professionellen Arbeiten Kapital. Daher hatten Gemeindemitglieder, Nachbarn und Freunde der FeG in den vergangenen Wochen viele tolle Verkaufsartikel für den Flohmarkt gespendet.

Christine Thiessen kümmerte sich mit Rilana Buß um die Organisation. „Das war ein wahnsinniger Aufwand, aber wir haben ja ein Ziel vor Augen“, sagte Christine Thiessen gut gelaunt. „Wer die Gemeinde unterstützen kann und möchte, der gibt auch mehr“, war die Organisatorin überzeugt. Wichtig sei der Gemeinde, füreinander da zu sein. „Wir sind für jede helfende Hand und jeden Gast dankbar“, fügte Christine Thiessen hinzu. Die nicht verkaufte Ware soll an karikative Einrichtungen weitergeben werden.