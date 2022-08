Fleischmarkt zeigt ein Herz für i-Dötzchen

Hückeswagener Unternehmen hat für die Jungen und Mädchen Butterbrotdosen und Warnwesten gestiftet

Hückeswagen. Für die 146 i-Dötzchen in Hückeswagen stehen derzeit aufregende Zeiten an. Seit Donnerstag gehen 79 von ihnen an die nagelneue Löwen-Grundschule im Brunsbachtal und 67 in die Grundschule Wiehagen und lernen Lesen, Schreiben und Rechnen. Damit sie den Unterricht gut gestärkt verfolgen können, hat der Kobeshofener Fleischmarkt allen Hückeswagener Erstklässlern jeweils eine Butterbrotdose geschenkt. Zudem erhalten alle eine neongelbe Warnweste, damit sie im Straßenverkehr jederzeit gut zu erkennen sind. Insgesamt wurden bei zwei Terminen 170 Dosen und Westen überreicht, teilt Iris Kniese vom Vertrieb des Unternehmens mit.

Geschäftsführer Thorsten Quabeck war auf die Idee gekommen, weil er in der Region Projekte unterstützen möchte. „Zudem möchten wir damit die Sicherheit der i-Dötzchen gewährleisten“, berichtet Iris Kniese. „Hier sollen alle einheitlich ausgestattet werden, egal, aus welcher Gesellschaftsschicht die Kinder kommen.“

Der Löwen-Grundschule wurden die Dosen und Westen bereits vor dem Schulstart überreicht, weil angesichts der letzten Bauarbeiten am neuen Schulgebäude die Termine knapp waren. Verteilt werden sie aber erst in dieser Woche, „weil jetzt doch sehr viel auf die Erstklässler an der neuen Schule zukommt“, sagt Schulsekretärin Martina Mobini. Wolfgang Kaiser, Hausmeister der Grundschule Wiehagen, hatte die Spenden in der Vorwoche abgeholt. büba