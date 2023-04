UWG: „Fitness-Bereich hätte bleiben können“

Die Ankündigung, dass Sauna und Fitness-Studio im Freizeitbad schließen sollen, wird in der Stadt lebhaft diskutiert.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Die Ankündigung der Stadtverwaltung, dass die Saunalandschaft und der Fitness-Bereich im Freizeitbad „life-ness“ dauerhaft geschlossen werden, hat in Radevormwald für lebhafte Diskussionen gesorgt. In den sozialen Medien bedauerten viele Menschen die Entscheidung, vereinzelt wurde auch Kritik geäußert, dass die Politik dem Vorhaben in einer Sonderratssitzung hinter verschlossenen Türen zugestimmt hatte.

Bei einem Pressetermin hatten Bürgermeister Johannes Mans und die beiden Geschäftsführer der Bäder GmbH, Florian Weiskirch und Simon Woywod, in der vergangenen Woche mitgeteilt, wie das neue Strategiekonzept für das Bad das Angebot verändern wird. Bleiben sollen langfristig die Schwimmbecken und das Nessi-Kinderland.

Allerdings werden voraussichtlich auch die Nutzer des Schwimmbereiches ab Spätsommer vorübergehend mit Schließungen rechnen müssen, denn dann beginnen die Sanierungsarbeiten an der Technik im Bad. Bei dem zweiten Bauabschnitt geht es um die Beckensanierung.

Sorgen machen sich nach dem Bekanntwerden der Pläne nicht nur Fitness- und Sauna-Freunde, sondern auch jene, die im „life-ness“ Reha-Kurse besuchen. Das sprach der Vorsitzende des Seniorenbeirates, Wolf-Rainer Winterhagen, in der Sitzung des Ausschusses für für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie an. „Es sind schätzungweise 200 Bürgerinnen und Bürger, die diese Kurse wahrnehmen“, erklärte Winterhagen.

Bürgermeister Johannes Mans antwortete, die Verwaltung habe dieses Thema durchaus auf dem Schirm. In der vergangenen Woche habe es wieder das regelmäßige Treffen von Stadtvertretern mit der örtlichen Ärzteschaft gegeben, dabei sei auch dieser Punkt besprochen worden, denn die Mediziner legten natürlich Wert darauf, dass Rehabilitationsmaßnahmen für ihre Patienten auch weiterhin vor Ort stattfinden können. „Es soll gewährleistet werden, dass diese Angebote weiter stattfinden“, versprach das Stadtoberhaupt.

Aus Reihen der UWG habe es auch Gegenstimmen gegeben

Zwar hatte es in der nicht-öffentlichen Sitzung eine Mehrheit für das Strategiekonzept gegeben, aber bei einem Punkt hatte es auch Widerstand gegeben. Bernd-Eric Hoffmann, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG), erklärte auf Anfrage unserer Redaktion, dass aus den Reihen seiner Fraktion die Schließung des Fitness-Bereiches abgelehnt worden war.

Auch Hoffmann gehörte zu der Gruppe, die gerne diesen Punkt separat abgestimmt hätte: „Mit den anderen Vorhaben des Strategiekonzeptes bin ich einverstanden, aber ich und andere Mitglieder der UWG-Fraktion sind der Meinung, dass der Fitness-Bereich mit geringen Verlusten hätte weiter betrieben werden können.“ Und dies trotz der anstehenden hohen Investitionen für moderne Geräte, die SPD-Ratsmitglied Thomas Klee in einem Facebook-Post auf etwa 500.000 Euro beziffert hatte.

Unbehagen mit der Art und Weise der Entscheidung äußert Annette Pizzato, die Fraktionsvorsitzende der FDP: „Man muss als Ratsmitglied diese Entscheidung im Vertrauen auf die Verwaltung treffen, ohne die genauen Zahlen zu kennen.“

Wie die Fraktion abgestimmt hat, möchte sie nicht öffentlich machen, erklärte aber: „Ob es wirklich nötig war, Sauna und Fitnessbereich gleich platt zu machen, ist die Frage.“ Besonders, was die Schließung der Sauna angeht, zeigt sich Pizzato skeptisch: „Ich könnte mir vorstellen, dass es andere Optionen gegeben hätte, um die Sauna weiter laufen zu lassen, beispielsweise durch die Gründung eines Vereins.“

Die Sauna im „life-ness“ war bereits 2022 wegen der Energiekosten geschlossen worden, sie wird nun nicht mehr öffnen.

Hintergrund

Das heutige Freizeitbad „Life-ness“ ist der Nachfolger des früheren Bades „Aqua fun“. Dieses war von 2007 bis 2009 ins heutige Bad umgebaut worden, der starke Anstieg der Kosten schlug damals jedoch hohe Wellen in der kommunalen Politik, die unter anderem zum Rücktritt des damaligen Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Bäder GmbH, Dietmar Stark, führten. Fünf Jahre später kochten diese Vorgänge noch einmal mit überregionaler Beachtung hoch, als im Jahr 2014 der Bund der Steuerzahler in seinem „Schwarzbuch“ das Rader Schwimmbad als Beispiel für öffentliche Verschwendung anprangerte.