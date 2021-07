Firma Recknagel gibt es seit 50 Jahren

Wirtschaft

Dietmar Persian (Mitte) und Andrea Poranzke besuchten die Firma Recknagel. Peter Recknagel zeigte seinen Gästen einen Messerkopf für Planfräsen für das Erzeugen ebener Flächen.

Bürgermeister Dietmar Persian und Wirtschaftsförderin Andrea Poranzke waren beim Präzisionsstahl-Unternehmen zu Besuch.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Drei- bis viermal im Jahr besuchen Hückeswagens Bürgermeister Dietmar Persian und Wirtschaftsförderin Andrea Poranzke Unternehmen in der Schloss-Stadt. Mittwochnachmittag waren die beiden zudem bei einem Geburtstagskind zu Gast: Die Firma Recknagel Präzisionsstahl wurde im Jahr 1968 vom Vater des heutigen Geschäftsführers Peter Recknagel gegründet. Aus dem anfangs kleinen Unternehmen ist heute, nach 50 Jahren des Bestehens, ein Betrieb mit etwa 30 Mitarbeitern, einer Schwesterfirma mit etwa 70 Mitarbeitern in Thüringen und am Hückeswagener Standort neun Auszubildenden geworden.

„Wir bilden Zerspanungsmechaniker und Industriekaufleute aus – mit deutlichem Schwerpunkt bei der Zerspanungsmechanik“, sagt Geschäftsführer Peter Recknagel. Acht angehende Zerspanungsmechaniker und ein Industriekaufmann lernen ihren Beruf derzeit im Betrieb an der Stahlschmidtsbrücke.

Der Bürgermeister und die Wirtschaftsförderin ließen sich von Recknagel den Betrieb zeigen. Und haben dabei nicht nur die hochmodernen und großen Maschinen gesehen, in denen der Stahl, der einmal pro Woche als Rohlinge aus Thüringen angeliefert wird, verarbeitet wird. Sondern auch die Maschine, mit der vor 50 Jahren alles angefangen hat. Die Schleifmaschine steht heute allerdings in der betriebseigenen Lehrwerkstatt und ist nicht mehr in der Produktion im Einsatz. „Wir haben die Lehrwerkstatt seit einiger Zeit nicht mehr in Remscheid. Denn dadurch sind unsere Azubis nicht ein ganzes Jahr mehr oder weniger außerhalb des Betriebs“, sagt Recknagel. Das fördere die Bindung der Auszubildenden an den Betrieb. Und führe sie zudem schneller auch an die eigentliche Produktion heran. Die Schleifmaschine, auf der noch auf dem Schild „Made in West-Germany“ zu lesen ist, sei auch aus sentimentalen Gründen nicht im Museum gelandet, sagt Recknagel und schmunzelt. „Natürlich hängt auch das Herz noch an dem guten Stück.“

Jubiläum wird 2019 in Remscheid begangen

Die Firma Recknagel hebt sich aber nicht nur durch die vergleichsweise hohe Anzahl an Auszubildenden von den Mitbewerbern ab, sondern auch durch einen Webshop, in dem die Kunden ihre Ware ganz individuell bestellen können. „Damit waren wir lange Zeit alleine, heute haben natürlich alles unsere Mitbewerber auch solche Shops. Bei uns kommen aber 30 bis 40 Prozent der Bestellungen über das Internet – das ist für einen Industriebetrieb mehr als ordentlich“, sagt Recknagel.

Der Stahl komme dabei aus dem Schwesterbetrieb in Ostdeutschland. Nach Kundenwunsch verarbeitet werde er in Hückeswagen. „Die Kunden liefern entweder ihre Zeichnungen, nach denen wir mit CNC die Stücke fertigen“, sagt der Geschäftsführer. Interessant ist dabei auch, dass sämtliche Konditionen offen einsehbar sind. „Unsere Philosophie ist Offenheit und Transparenz in allen Bereichen“, sagt Recknagel.

Schwerpunkt seien dabei gehärtete Führungsleisten, die im Einmillionstel-Bereich genau gefräst würden. „Unsere Abnehmer sind Maschinenbauunternehmen, hauptsächlich in Deutschland und dem EU-Ausland“, sagte Recknagel.

RECKNAGEL GRÜNDUNG 1968 gründeten Kurt Recknagel und Harry Möller die Firma Möller + Recknagel in Solingen, die als einer der ersten Hersteller in Deutschland Präzisionsflachstahl fertigte. KONTAKT Recknagel Präzisionsstahl, Stahlschmidtsbrücke 14, Tel. (0 21 91) 85 50. Der Online-Shop ist zu finden unter: www.stahlnetz.de

Manchmal gebe es auch Bestellungen aus der ganzen Welt, etwa aus Taiwan. 70 Prozent der Bestellungen seien Halbwerkzeuge, also halbfertige Werkzeuge, die dann vom Kunden weiter verarbeitet würden. Die verwendeten Stahlsorten kämen auch aus Deutschland und Österreich, es würde aber auch Stahl aus Schweden verwendet, weil dieser besonders gut zu verarbeiten und sehr hochwertig sei. „Die größten Teile, die wir bearbeiten können, sind etwa viereinhalb Meter lang“, sagt Recknagel. Das Jubiläum, das eigentlich im Oktober gefeiert wurde, wird 2019 in Remscheid bei einer offiziellen Feierstunde begangen.