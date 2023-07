Firma Kuhn Edelstahl gratuliert ihren langjährigen Mitarbeitern

Das Unternehmen ehrte zahlreiche Mitarbeiter für die lange Zugehörigkeit. Ein Mitarbeiter schrieb dabei Firmengeschichte.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Das Radevormwalder Unternehmen Kuhn Edelstahl blickt inzwischen auf eine mehr als 60-jährige Betriebsgeschichte zurück. In dieser Zeit ist das Unternehmen stetig gewachsen und beschäftigt inzwischen knapp 330 Mitarbeiter und 25 Auszubildende am Standort Otto-Hahn-Straße 12-14 in Radevormwald. 21 dieser Mitarbeiter feiern in diesem Jahr ihre mindestens zehnjährige Betriebszugehörigkeit.

In diesem Jahr ist auch ein ganz besonderes Jubiläum dabei: Yakub Colak ist bereits seit 45 Jahren Teil von Kuhn Edelstahl. Damit feiert er die längste Betriebszugehörigkeit in der Firmengeschichte.

Das Engagement der Mitarbeiter hat die Firma geformt

„Für den Einsatz, die Loyalität und das Engagement sind wir ihm und den anderen Jubilaren sehr dankbar“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Ralf Hübner ist seit 40 Jahren dabei, Dieter Hausmann feiert seine 35-jährige Firmenzugehörigkeit, und Klaus-Dieter Schmidt, Torsten Wendt und Wolfgang Böttcher gehören seit 25 Jahren zum Team. Christiane Anischevski ist wie Edmond Ferataj seit 20 Jahren bei Kuhn Edelstahl beschäftigt, bei Nicole Nuschke und Steven Potthoff sind es zehn Jahre.

Die Geschäftsführer Dr. Heiko Brauckhoff und Mark Vierbaum danken den langjährigen Mitarbeitern, dass sie das Unternehmen im Laufe ihrer Betriebszugehörigkeit täglich mit viel Motivation, Engagement und Eigeninitiative mitgestaltet und geformt haben. „Es ist uns eine besondere Freude, auch in diesem Jahr wieder so vielen Jubilaren für ihre tägliche Motivation und Arbeit für unser Unternehmen danken zu können.“ Und: „Wir freuen uns auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit“, sagte Dr. Heiko Brauckhoff.

Kuhn Edelstahl fertigt rotationssymmetrische Produkte aus Edelstahl im Schleudergussverfahren – von wenigen Gramm schweren Teilen bis zu tonnenschweren Baugruppen, etwa Ventilsitzringe für Großmotoren, Dekanterbauteile, U-Boot-Schächte oder Rollen für Verzinkungsanlagen.

www.kuhn-edelstahl.de