Feuerwehr: FaB legt Alternativplan vor

Standortfrage für neues Haus

Um diesen Bolzplatz geht es. Die FaB möchte hier das neue Feuerwehrhaus hinsetzen, wobei ein Teil des Platzes frei bleiben soll. SPD und CDU favorisieren den Standort Brunsbachtal. Die SPD möchte den Bolzplatz maximal zur Hälfte mit Wohnhäusern bebauen lassen.

Bolzplatz wäre für Rettungswache und Feuerwehr geeignet. SPD und CDU lehnen den Plan ab.

Von Karsten Mittelstädt

Die Freiwillige Feuerwehr braucht ein neues Feuerwehrhaus. Das ist unstrittig, der Standort hingegen nicht. Das Planungsbüro K-Plan, das unter anderem das Feuerwehrhaus in Wipperfürth geplant hat, hatte vier Standorte in Hückeswagen untersucht und kommt zu dem Ergebnis: Die Fläche im Brunsbachtal ist am besten geeignet. Das stellte Brigitte Thiel, Ratsfrau der Freien aktiven Bürger (FaB), schon bei der Vorstellung der Untersuchung durch die Architektin Jana Bingener in Frage. Die FaB favorisiert den Standort Bolzplatz Wiehagen. Jetzt legt Ralf Thiel eine alternative Planung vor.

Thiel, der bis zu seiner Pensionierung 2010 leitender Beamter der Berufsfeuerwehr in Köln war und zuständig war für die Bauprojekte der Freiwilligen Feuerwehren in Köln, ist sehr wohl der Meinung, dass der Standort Bolzplatz besser geeignet ist, als das Brunsbachtal. Einfach, weil es näher zum Stadtzentrum und zum Ortsteil Wiehagen liegt, die Hilfsfristen könnten eingehalten werden.

Zwei Drittel für die Feuerwehr, ein Drittel als Spielplatz

Thiel schlägt vor, etwa zwei Drittel des Bolzplatzes für die Feuerwehr zu reservieren. An der Schmalseite des Platzes zur August-Lütgenau-Straße hin könnte seiner Meinung nach ein maximal zweieinhalb geschossiges Gebäude für Büro-, Schulungszwecke und Kleinfahrzeuge entstehen, daneben zur Einfahrt August-Lüttgenau-Straße wäre Platz für eine neue Rettungswache, die sich noch im ehemaligen Marienhospital befindet. Entlang des Zufahrtsweges könnte eine Halle für Großfahrzeuge gebaut werden, im rechten Winkel dazu Umkleide, Duschen und Aufenthaltsräume. Platz für einen Steigeturm ist nach Thiels Meinung auch noch vorhanden. Auf der restlichen Fläche des Platzes, zur Ewald-Gnau-Straße, wäre nach Auffassung der FaB Platz für einen Spielplatz oder Wohnbebauung. Bezahlbare Mietwohnungen könnten nach diesem Plan auch auf dem Gelände zwischen Bolzplatz und Parkplatz Schießstand entstehen. Angehörige der Feuerwehr sollten in diesen Wohnungen vorrangig wohnen dürfen. Die Ausfahrt zur August-Lütgenau-Straße sei für die Feuerwehr geeignet. Feuerwehrleute könnten im Alarmfall auch über die Ewald-Gnau-Straße das Feuerwehrhaus erreichen.

Ralf Thiel hält Ausfahrt zur August-Lüttgenau-Straße für geeignet

Genau diese letzten beiden Punkte sind für das Büro K-Plan Gründe, das Gelände als nicht so geeignet einzustufen. Die August-Lütgenau-Straße sei im Winter nicht besonders als Ausfahrt geeignet. Die Zufahrt durch das Wohngebiet Ewald-Gnau-Straße halten die Fachleute von K-Plan für problematisch, abgesehen davon, dass das Feuerwehrhaus mitten im Wohngebiet liege. Thiel führt noch ein weiteres Argument an. Seiner Auffassung nach könnte das Feuerwehrhaus auf dem Bolzplatz in abgespeckter Form für drei statt wie bei K-Plan 4,8 Millionen Euro gebaut werden.

Eine Mehrheit für seine Alternativpläne wird es vermutlich nicht geben. Schon die beiden großen Fraktionen, CDU und SPD, lehnen die Pläne ab. „Die Feuerwehr mit Rettungswache mitten im Wohngebiet, das ist mit uns nicht zu machen“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Schütte. Das klingt bei Hans-Jürgen Graseman (SPD-Fraktionsvorsitzender) nicht anders: „Wir halten das Brunsbachtal für den besseren Standort.“ Außerdem will die SPD mindestens den halben Bolzplatz für Kinder erhalten und hat der Verwaltung schon eigene Pläne zur Prüfung vorgelegt.