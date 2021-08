Feuerwehr gibt Tipps für Feiertage

Interview

+ © Tim Kronner Ingo Mueller von der Feuerwehr Wermelskirchen gibt Tipps, damit es an den Festtagen nicht zu einer Brandüberraschung kommt. © Tim Kronner

Der stellvertretende Brandinspektor Ingo Mueller weiß: An Weihnachten besteht ein erhöhtes Risiko für Brände.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Herr Mueller, besteht zu Weihnachten und Silvester tatsächlich höhere Brandgefahr?

Ingo Mueller: An den Feiertagen besteht in der Tat ein erhöhtes Brandrisiko. In vielen Wohnungen und Häusern sind Weihnachtsbäume, Adventsgestecke und Kerzen aufgestellt. All das kann zu einer schnelleren Brandausbreitung beitragen, wenn einmal etwas Feuer gefangen hat. Bedenken sollte man: Je trockener Adventsgesteck und Weihnachtsbaum sind, desto schneller können sie Feuer fangen. Und nicht zuletzt das nach wie vor gerne abgebrannte Feuerwerk zu Silvester erhöht die Brand-Wahrscheinlichkeit.

Was sagt die Statistik – brennt es dann auch wirklich öfter als sonst im Jahr?

Mueller: Genaue Zahlen habe ich nicht. Aber wir haben in den vergangenen Jahren zur Weihnachtszeit immer wieder Fälle gehabt, in denen trockene Adventskränze, unbeaufsichtigte Kerzen oder auch defekte Lichterketten zu Zimmer- oder Bränden auf Balkonen geführt haben.

Wie beliebt oder unbeliebt sind die Bereitschaftsdienste zu den Feiertagen bei den Kameraden?

Mueller: Selbstverständlich stehen auch an den Feiertagen die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräfte unserer Feuerwehr für eventuelle Einsätze bereit. Die hauptamtlichen Kameraden sind auf der Feuerwache präsent und somit von ihren Familien an Feiertagen getrennt.

Gibt es Essen, das sprichwörtlich (brand-)gefährlich ist – Stichwort Fondue?

Mueller: In der Tat: Die Art der Zubereitung von Fondue, Raclette, Feuerzangenbowle birgt ein weiteres Brandrisiko. Auch wenn Spaß und Genuss bei diesen Gerichten besonders hoch sind und sie deswegen besonders beliebt zu den Feiertagen sind, ist wegen des kochenden Fetts und der offenen Feuerquellen besonders erhöhte Vorsicht geboten.

Worauf sollte man achten, wenn man echte Kerzen am Weihnachtsbaum hat?

Mueller: Entscheidet man sich für echte Kerzen am Weihnachtsbaum, so ist darauf zu achten, dass diese weit genug von anderen Zweigen angebracht werden. So kann verhindert werden, dass sich diese entzünden. Auch hier gilt, wie schon zuvor gesagt, dass die Zweige eines trockenen Weihnachtsbaums besonders schnell in Brand geraten. Zu Silvester wird ausgelassener gefeiert. . . Mueller: Womit nicht nur die Brandgefahr steigt, sondern vor allem die Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Umgang mit der Pyrotechnik.

Wo soll man das Feuerwerk um Mitternacht zünden?

Mueller: Halten Sie genug Abstand zu Nachbar-Gebäuden.

Was tue ich, wenn eine Rakete durch die offene Balkontür in die Wohnung fliegt?

Mueller: Das ist in Wermelskirchen tatsächlich schon passiert. Alle Menschen ziehen sich aus dem Gefahrenbereich zurück. Entsteht ein Feuer, alarmieren Sie sofort die Feuerwehr unverzüglich über den Notruf 112.

Brennen Sie selbst auch Feuerwerk ab?

Mueller: Nein. Wir bewohnen einen alten Fachwerk-Bauernhof, in dem Brandrisiken naturgemäß wesentlich höher liegen. Zudem möchten wir unsere Tiere nicht durch die laute Knallerei in der Silvesternacht erschrecken.

VORSICHT MIT KERZEN

SICHERHEITSFAKTOR Wie kann man sich ein möglichst ungefährliches Weihnachtsfest sichern? Der stellvertretende Brandinspektor Ingo Mueller empfiehlt: Zunächst einmal ist das Wichtigste, durch Achtsamkeit und Vorsicht das Risiko möglichst zu verringern. Dann sollte man Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen lassen. Das ist eine der größten Gefahren für Brände. Bei Lichterketten oder anderen elektrischen Lichtquellen sollten die Gebrauchsanweisungen auf jeden Fall beachtet werden. Außerdem sollte man offensichtlich defekte Lichterketten nicht mehr benutzen.