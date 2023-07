Feuerwehr fährt zur falschen Stoote

Einsatz

Sowohl in Hückeswagen als auch in Radevormwald gibt es die Ortschaft Stoote. Das führte zu Verwirrung.

Hückeswagen/Radevormwald. Weil die Ortsangaben unzureichend waren, ist die Löschgruppe (LG) Straßweg am Sonntagmorgen zunächst zum falschen Einsatzort ausgerückt. Dass es sich beim Einsatzgebiet gar nicht um Stoote am Golfplatz in Hückeswagen, sondern um Stoote in Radevormwald handelte, wurde den Kräften der LG Straßweg klar, als sie in „ihrem“ Stoote angekommen waren. „Nach Rücksprache mit der Leitstelle und um keine weitere freiwillige Einheit alarmieren zu müssen, wurde der Einsatz dennoch übernommen“, meldet die Feuerwehr.

Deren Meldeempfänger hatten wegen eines umgestürzten Baums Alarm geschlagen. Am eigentlichen Einsatzort in Radevormwald angekommen, fand die Feuerwehr dann auch einen Baum vor, dessen Krone auf die Straße ragte. Die Krone wurde mittels Motorsäge zurückgeschnitten und die Fahrbahn gereinigt. Nach gut einer Dreiviertelstunde war der Einsatz beendet.

Die FG Straßweg bittet in einer Mitteilung eindringlich darum, bei Notfällen in Stoote „möglichst weitere Hinweise auf den Standort“ zu geben, „um keine wertvolle Zeit zu verlieren“. tl

