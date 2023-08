Feuerwehr beseitigt gefährliche Äste

Einsatz

Hückeswagen. Weil zwei große Äste in einer Baumkrone auf den darunterliegenden Fußweg in Unterscheideweg zu stürzen drohten, hatte am Montagabend, 19.15 Uhr, jemand direkt auf der Wache der Feuerwehr an der Bachstraße angerufen und um Abhilfe gebeten.

„Da zufällig genug Kameraden am Gerätehaus waren, rückten diese umgehend mit der Drehleiter aus“, teilte Feuerwehrsprecher Morton Gerhardus mit.

Die Feuerwehrleute sägten die Äste mit einer Motorsäge ab. Gerhardus nimmt diesen Einsatz zum Anlass, auf etwas Grundlegendes hinzuweisen: „Im Notfall sollte immer die 110 gewählt werden“, rät er. Der Anruf läuft dann bei der Kreisleitstelle ein, die die Hückeswagener Einsatzkräfte alarmiert. „Die Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr sind grundsätzlich nicht besetzt.“ -büba-