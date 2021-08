Sie feiern ihre Goldhochzeit auf dem Schiff

Jubiläum

+ © Jürgen Moll Heidemarie (69) und Wolfgang Krekow (74) feiern Goldene Hochzeit. Zunächst nicht mit der Familie, sondern auf einem Kreuzfahrtschiff. © Jürgen Moll

Heidi und Wolfgang Krekow lernten sich in Dhünn kennen. Das junggebliebene Paar zog erst vor sieben Jahren in die Schloss-Stadt.

Von Heike Karsten

Wer Wolfgang und Heidi Krekow sieht, wird kaum glauben können, dass das Ehepaar gestern seine Goldhochzeit feierte. Denn beide haben sich ihre Jugendlichkeit bis heute erhalten. „Wir albern auch immer noch gerne herum wie früher“, verrät Heidi Krekow und lacht.

Gefeiert wurde in trauter Zweisamkeit irgendwo im Atlantik, wo das Paar auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs ist. „Von einer Kreuzfahrt nimmt man immer sehr viele Eindrücke mit nach Hause“, freute sich die 69-jährige Jubilarin schon vor vor Wochen auf diese Reise.

Erst vor sieben Jahren ist das Paar aus Wermelskirchen-Dhünn nach Hückeswagen in die Siedlung Kleineichen in der Nähe der Bever-Talsperre gezogen. Das Haus in Dhünn mit Pool und Garten war den Pensionären zu groß geworden. Die Nähe zur Bever-Talsperre sei der ausschlaggebende Punkt beim Hauskauf in der Schloss-Stadt gewesen. „Wir fühlen uns hier sehr wohl“, fügt Wolfgang Krekow hinzu.

Kennengelernt haben sich die Jubilare vor 55 Jahren im alten Dhünner Freibad in Staelsmühle. „Da gab es Holzumkleidekabinen, wo wir Jungs Löcher reingebohnt haben“, erinnert sich der heute 74-Jährige mit schelmisch blinzelnden Augen.

Damals hatte er als 19-Jähriger Heidemarie Heckler, wie seine Ehefrau damals noch hieß, angesprochen. Mit dem Opel Record seiner Mutter konnte er bei den Mädchen immer gut punkten. Die damals 14-Jährige ließ ihn aber erst eine Weile zappeln. Doch dann wurde aus Freunden ein Paar.

Alte Liebesbriefe haben sie bis heute aufbewahrt

Wolfgang Krekow absolvierte eine Autoschlosserlehre und kam nach der Gesellenprüfung zur Bundeswehr. In dieser Zeit hat sich das Liebespaar acht- bis zehnseitige Briefe geschrieben, die es bis heute aufbewahrt hat. „Mein Mann hat eine romantische Ader sich auszudrücken“, schwärmt Heidi Krekow noch heute.

Nach der Bundeswehrzeit schloss sich ein Studium zum Maschinenbau-Ingenieur an. Am 18. Dezember 1968 heiratete das Paar unter dem Weihnachtsbaum in Dhünn. „Ich trug ein selbst genähtes, langes Kleid und ein fellbesetztes Cape“, erinnert sich Heidi Krekow. 1969 kam Sohn Sten zur Welt. Als Ingenieur arbeitete Wolfgang Krekow bis zum Alter von 48 Jahren. Dann verlegte die Firma ihren Standort nach Ostdeutschland. Nach mehreren erfolglosen Bewerbungen schulte der Familienvater zum Wirtschafts- und Finanzberater um. „Es ist ein schöner Beruf, wenn man die Kunden gut berät und sie zufrieden sind“, sagt Krekow und wirkt damit dem schlechten Ruf für seinen Berufsstand entgegen.

Heidi Krekow arbeitete 35 Jahre lang in ihrem Wunschberuf als Sport- und Hauswirtschaftslehrerin. Nebenbei unterrichtete sie als Dozentin an der Volkshochschule und war als Übungsleiterin im Dhünner Turnverein (TGV) engagiert. Bis heute ist das Goldhochzeitspaar sehr aktiv mit Walking, Kegeln, Mountainbiketouren, Reisen oder auf dem eigenen Multifunktionssportgerät im Keller.

„Alles nicht so streng nehmen und immer lächeln.“

Ihr Motto für eine lange Ehe

Den Paartanz meisterten beide gemeinsam bis zum Goldkursus. Ihren Alltag füllt das Paar mit interessanten Aufgaben. So war Wolfgang Krekow schon in den Fernsehsendungen „Auf Streife“ und „Betrugsfälle“ zu sehen. Zwei bis dreimal die Woche fährt der 74-Jährige Patienten zur Therapie oder Dialyse.

Auch die Musik spielt eine große Rolle im Leben der beiden. Im Wohnzimmer des Paares steht eine Gitarre, und es gibt eine beachtliche Beatles-Plattensammlung. „Mit dieser Musik haben wir uns kennengelernt“, sagt Heidi Krekow.

DEZEMBER 1968 POLITIK In Frankfurt am Main hatten linke Gruppierungen und Parteien unter dem Namen „Aktion demokratischer Fortschritt“ (ADF) ein Wahlbündnis für die Bundestagswahl 1969 geschlossen. Gemeinsam wollten sie die Fünf-Prozent-Hürde knacken. WELTALL Zum ersten Mal hatte mit „Apollo 8“ eine menschliche Besatzung den Mond umkreist. Die drei US-Astronauten Frank Borman, James Lovell und William Anders waren am 21. Dezember gestartet. LITERATUR Der Roman „Deutschstunde“ von Siegfried Lenz hatte den ersten Platz der „Spiegel“-Bestsellerliste für Belletristik erreicht.

Ihr Motto für eine lange Ehe: „Alles nicht so streng nehmen und immer lächeln.“ Für die Zukunft wünscht sich das Paar vor allem Gesundheit. „Gesundheit ist das A und O. Dann hat man automatisch mehr Freude am Leben, und der Alltag fällt leichter“, sagt Wolfgang Krekow.

Noch mehr Freude in ihr Leben brachte ihr Enkelsohn, der vor dreieinhalb Jahren geboren wurde. Für ihn hat Wolfgang Krekow eigens ein großes Piratenschiff aus Holz gebaut und lackiert. Es wird unter dem Weihnachtsbaum stehen, wenn die Familie das Weihnachtsfest nach der Kreuzfahrt des Goldhochzeitspaares gemeinsam feiern wird.