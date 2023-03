Fast neun Prozent mehr Arbeitslose

Die Entwicklung auf dem Hückeswagener Arbeitsmarkt ist merkwürdig und leicht besorgniserregend.

So ist die Zahl der Männer und Frauen, die ohne Job sind, seit Dezember im Steigflug. Auffällig ist dabei der große Anstieg von fast neun Prozent im März: Waren im vorigen Jahr 487 Menschen arbeitslos gemeldet, sind es im jetzt abgelaufenen Monat 530. Eine solch große Steigerung ist eher unüblich.

Der Anstieg um zwei gegenüber Februar fällt daher kaum auf. Wichtig: In die Statistik fließt der jeweilige Wohnort der Arbeitslosen ein. Das heißt somit nicht, dass sie auch dort arbeiten.

Immerhin vermeldet die Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach ebenfalls für den Oberbergischen Kreis im März einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen.

Im Februar war die Entwicklung in Hückeswagen gegen den allgemeinen Trend verlaufen: Rückgang in Oberberg, Rhein-Berg und Leverkusen, dafür ein Anstieg in der Schloss-Stadt.

Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, zeigte sich am Freitag bei der Präsentation der aktuellen Zahlen positiv: „Der Arbeitsmarkt zeigt sich auch im März relativ robust.“ Die Entwicklungen in den drei Regionen seien unterschiedlich – ein Plus an Arbeitslosen in Oberberg und Leverkusen, ein Minus in Rhein-Berg –, böten aber keinen Grund zur Sorge.

An offenen Stellen sind in Hückeswagen 199 registriert. -büba-