Familie ist nach Hückeswagen geflohen

Aus Syrien

+ © Jürgen Moll Familie Alkhader: Mohammad Alkhader mit Ehefrau Nisreen und Kindern Saleh und Hussein. © Jürgen Moll

Mohammad Alkahader und seine Frau Nisreen Ahmad lebten mit ihren vier Kindern als Lehrer in der syrischen Stadt Deir ez-Zor.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Der IS, der sogenannte Islamische Staat, ist für die Menschen hier ein Schreckgespenst, das aus den Nachrichten bekannt ist. Für viele ist die Terrorgruppe jedoch furchtbare Realität, derentwegen sie ihre Heimat hinter sich lassen, fliehen und in der Fremde von vorne anfangen müssen. Viele Menschen aus Syrien und dem Irak passen den Terroristen nicht in ihr islamistisches Weltbild – es bleibt ihnen nichts als die Flucht vor Unterdrückung und schlimmstenfalls Tod.

So auch die syrische Familie um den 37-jährigen Mohammad Alkahader und seine 35-jährige Frau Nisreen Ahmad. Mit ihren vier Kindern Saleh (2), Hussein (3), Ahmad (8) und Raghad (9) ist die Familie seit August vergangenen Jahres in Hückeswagen zu Hause. Das Ehepaar war in seiner syrischen Heimat, der Provinzhauptstadt Deir ez-Zor im Osten des Landes, als Grundschullehrer tätig – und musste vor dem IS fliehen. Denn es hatte auch Mädchen unterrichtet. Und weil es nicht das Weltbild der Islamisten lehrten. „Es gab Drohungen, nicht nur gegen uns, generell gegen Lehrer“, erzählt Alkahader. Seine Frau ergänzt: „Meine Cousine war Anwältin. Der IS hat sie getötet.“

„Das war auch ein Grund, warum wir geflohen sind“, sagt ihr Mann. Er war zunächst alleine nach Europa gekommen. Seine Odyssee hat ihn mit dem Bus in den Libanon geführt, dann per Boot in die Türkei, nach Griechenland, von dort aus zu Fuß und mit dem Bus weiter über Mazedonien, Serbien, Ungarn, Österreich nach Deutschland, wo er nach Passau kam. Über Stationen wie München, Saarbrücken, Dortmund und Duisburg führte ihn sein Weg schließlich in die Schloss-Stadt. Vier Monate bangen Wartens folgten. Dann kam der Rest seiner Familie nach. Große Erleichterung und Dankbarkeit: „Ich danke meinem Gott, dass die Familie wieder zusammen ist“, sagt Alkahader. Seine Frau, die Kinder und er sind seit November 2015 wieder vereint.

Bewohner steckten zwischen IS und der Armee

Den IS und den Bürgerkrieg in ihrer Heimat haben die sechs seit über einem Jahr hinter sich gelassen. „In Syrien ist alles kaputt. Unsere Kinder sollen hier in Deutschland großwerden können“, hofft Alkahader. Seine Frau ergänzt: „Sie haben hier eine viel bessere Zukunft vor sich.“ Die beiden älteren Kinder besuchen die Grundschule in Wiehagen. „Sie lieben die Schule in Deutschland, in Syrien war das nicht so“, sagt die 35-jährige Mutter und lacht kurz auf. Dennoch: Man merkt deutlich, wie sehr den beiden die Situation in ihrer Heimat zu schaffen macht: „Auf der einen Seite ist der IS, auf der anderen sind die Truppen von Assad. Und dazwischen? Sind wir Menschen“, versucht der 37-Jährige das schreckliche Dilemma zu erklären.

Noch deutlicher wird es, wenn eine weitere Facette der Fluchtgründe für die Familie bewusst wird: „Der IS kam in unsere Gegend, es gab Terror und viele Explosionen, daher sind wir nach Damaskus gegangen. Dort war die Armee. Aber die wollten, dass ich gegen den IS kämpfe“, sagt Alkahader. Er aber will nicht kämpfen, nicht sterben, seine Familie nicht verlieren. Da erschien die Flucht, das Zurücklassen als bessere Alternative. Mit allen Schwierigkeiten, die sie mit sich brachte. „Unsere Kinder sind sehr lebhaft. Manchmal haben sich die Nachbarn über den Lärm beschwert“, erzählt Nisreen Ahmad, dabei erhellt sich ihr Gesicht wieder zu einem Lächeln. Und mit einem Blick auf ihren Mann fügt sie an: „Die Menschen hier sind sehr gut zu uns, wir fühlen uns sehr wohl. Danke Deutschland.“