Falkner beflügelt das Sommerfest

Freie evangelische Gemeinde Grafweg.

Radevormwald. Eine Woche nach Schulstart lud die Freie evangelische Gemeinde Grafweg zum Sommerfest mit besonderem Familiengottesdienst ein. Gefeiert wurde sowohl der Neustart nach den Sommerferien in Kita, Schule, Beruf und Rente sowie die Gemeinschaft. Ein besonderer Höhepunkt bildete der Besuch von Falkner und Naturpädagoge Frithjof Schnurbusch aus Düsseldorf mit seinen Greifvögeln.

Pastor Volker Nieland hielt eine ermutigende Andacht und nahm dafür Handpuppe Fridolin zur Hilfe, um den Vers Jesaja 40,31 zu rezitieren: „Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen; aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.“

Im Anschluss saßen die Besucher bei Kaffee, Kuchen, Grillwürstchen und kühlen Getränken zusammen, nutzten die gemeinsame Zeit, um sich mal wieder ungezwungen zu begegnen und auszutauschen. Tatsächlich, bemerkte Nieland, dass sich an solch einem Tag auch jene Gemeindemitglieder ein wenig Zeit nahmen und das Fest besuchten, die weniger regelmäßig bei den allwöchentlichen Gottesdiensten anzutreffen sind. Wie in jeder Großfamilie eben auch, deren Mitglieder dann zumindest an besonderen Ereignissen dabei sind.

Falkner schließt sich dem Motto des Festes an

Während Eltern und Großeltern auf der Außenanlage der Gemeinde, auf Bierbänken sitzend, entspannt plauderten, nahmen die vielen Kinder die Hüpfburg unter Beschlag, die mit Ankunft des angekündigten Falkners und Naturpädagogen, Frithjof Schnurbusch aus Düsseldorf, gänzlich an Rampenlicht verlor. Thematisch schloss sich der Falkner dem Motto des Festes an, brachte zwar keinen Adler mit, dafür andere Greifvögel, und warb dafür, von ihnen und der Natur zu lernen. Denn auch Flora und Fauna stünden, aufgrund des Klimawandels heute mehr denn je, immer wieder vor Neuanfängen.

Mit einer Eule auf der Hand sorgte Schnurbusch bei allen Altersklassen für Begeisterung. Das gezähmte Tier ließ sich berühren und ermöglichte den Gemeindemitgliedern dadurch, einem sonst eher Menschen scheuen Wildtier näherzukommen. sebu