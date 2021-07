Fakten sprechen für Sportzentrum

Rat

+ © Mittelstädt Auf der Wiese unterhalb der früheren Gaststätte Ruhmeshalle könnte das neue Feuerwehrhaus entstehen. © Mittelstädt

Mehrheit im Rat favorisiert neues Feuerwehrhaus im Brunsbachtal.

Von Karsten Mittelstädt

Vieles spricht dafür, dass das neue Feuerwehrhaus auf der Wiese an der Einfahrt zum Parkplatz Brunsbachtal (Zum Sportzentrum) gebaut wird. Ordnungsamtsleiter Michael Kirch legte in der jüngsten Ratssitzung eine sogenannte Isochronen-Untersuchung des Büros Luelf & Linke vor, in der dargestellt wird, welche Stadtbereiche die Feuerwehr vom jeweiligen Standort aus in 8 Minuten erreichen kann.

Im Hauptausschuss war die Standortuntersuchung des Büros kplan vorgestellt worden. Das Fachbüro hatte im Auftrag der Stadt vier mögliche Standorte für ein neues Feuerwehrhaus untersucht. Der bisherige Standort an der Bachstraße ist unzureichend, zu klein und entspricht nicht mehr den aktuellen Arbeitsschutzvorschriften. Der Standort bei Kammerforsterhöhe und ein Neubau am bisherigen Standort scheiden aus. Kammerforsterhöhe ist zu weit weg vom Stadtkern. Die Rettungsfrist von 8 Minuten kann von dort nicht eingehalten werden.

Der Bolzplatz in Wiehagen oberhalb des Schießstandes käme in Frage, hat aber wesentliche Nachteile bei Ein- und Ausfahrt auf die August-Lütgenau-Straße. Nachdem Kirch dargelegt hat, dass die Rettungsfristen sowohl beim Standort Bolzplatz als auch Brunsbachtal für große Teile des Stadtgebietes eingehalten werden können, sprechen nicht nur die Fakten für ein Feuerwehrhaus im Brunsbachtal. Auch CDU, SPD, FDP und Grüne favorisieren diesen Standort, der noch einen kleinen Haken hat.

Stadt verhandelt mit dem Grundstückseigentümer

Die benötigte Fläche befindet sich nicht komplett in städtischen Besitz. „Es gibt Gespräche mit den Eigentümern, und wir sind durchaus positiv gestimmt, dass es machbar ist“, sagte Bürgermeister Dietmar Persian. Im Arbeitskreis Feuerwehr sollen die Pläne noch einmal diskutiert werden. Dann wird vermutlich auch noch einmal über den Vorschlag der CDU gesprochen, das Gelände unterhalb des Stadtparks als Standort zu untersuchen. Die Verwaltung hatte das bislang nicht verfolgt, weil sie diesen Teil erhalten will. FaB und UWG wollen zunächst einmal die Beratungen im Arbeitskreis Feuerwehr abwarten, bevor sie sich entscheiden. Die FaB hat noch Alternativvorschläge, beispielsweise für den Ausbau am alten Standort. Der Arbeitskreis tagt am 7. März.