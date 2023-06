Fahrradunfall: Remscheider stürzt und verletzt sich schwer

Ohne Fremdeinwirkung

Der 62-Jährige baute einen Alleinunfall.

Ein Remscheider wollte am Sonntagabend auf der Bahntrasse mit Hückeswagen mit seinem Fahrrad anhalten und stürzte dabei. Er verletzte sich schwer.

Hückeswagen. Bei seiner Fahrt über die Hückeswagener Bahntrasse verletzte sich ein 62-jähriger Radfahrer aus Remscheid am Sonntag, 4. Juni, schwer. Er fuhr gegen 20.25 Uhr auf der Bahntrasse in Richtung Peterstraße und wollte die Bevertalstraße überqueren. Bei seinem Versuch anzuhalten fiel der Remscheider und verletzte sich schwer. Laut Polizeibericht lag keine Fremdeinwirkung vor. Auf die Polizeibeamten machte der Fahrradfahrer einen stark alkoholisierten Eindruck. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo er auch eine Blutprobe abgeben musste.

