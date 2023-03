Fahrer wollte vor Kontrolle flüchten

Einsatz

+ © Christian Beier Der Rollerfahrer erlitt leichte Verletzungen. © Christian Beier

Ein 51 Jahre alter Hückeswagener war am Donnerstag auf der B 483 in Richtung Rade im Auto unterwegs.

Als er einen Streifenwagen bei einer Verkehrskontrolle erblickte, bog er unmittelbar in einen forstwirtschaftlichen Weg ab. Das kam den Beamten verdächtig vor, so dass sie ihm folgten und kurz darauf stoppten. Bei der Kontrolle roch es im Auto nach Alkohol.

Die Polizisten sahen zwei leere Bierdosen und eine volle Flasche Wein in der Fahrertür. Als der Hückeswagen aus seinem Auto ausstieg, schwankte er und musste sich am Fahrzeug festhalten. Ein Atemalkoholtest ergab knapp 1,2 Promille. Er musste seinen Führerschein und auf der Wache in Wipperfürth eine Blutprobe abgeben. -ms-

