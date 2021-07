Fahrer verursacht Unfall unter Drogeneinfluss

Verkehr

Da der Mann keinen Führerschein vorweisen konnte, ermittelt die Polizei nun auch wegen Fahren ohne Führerschein.

Am Freitagnachmittag gegen 15.50 Uhr befuhr ein 61-jähriger Autofahrer die Olpener Straße in Engelskirchen-Hardt in Richtung Ründeroth. Er musste im Verlauf seiner Fahrt verkehrsbedingt halten. Das bemerkte ein hinter ihm fahrender 29-jähriger Fahrer zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 61-jährigen auf.

Während der folgenden Unfallaufnahme ergaben sich bei dem 29-jährigen Verdachtsmomente auf Drogenkonsum. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zusätzlich konnte er keinen Führerschein vorweisen, so daß nun auch hinsichtlich des Verdachts des Fahrens ohne Führerschein ermittelt wird. red