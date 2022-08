Fahrer flüchtet nach Unfall

Eine Grundstücksabgrenzung wurde beschädigt.

Radevormwald. Auf der Bundesstraße 483 in Radevormwald-Grüne ist ein bislang unbekanntes Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei eine Grundstücksabgrenzung beschädigt; der Verursacher flüchtete. Das teilte die Oberbergische Kreispolizeibehörde gestern mit.

Irgendwann im Zeitraum zwischen vergangenem Freitag- und Sonntagmittag (26. - 28. August) war demnach das Fahrzeug dort außer Kontrolle geraten und schließlich gegen eine Grundstücksabgrenzung geschleudert. Bei dem Aufprall gingen eine Mauer sowie ein darauf befindlicher Zaun zu Bruch. „Trotz des Schadens entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle“, erklärt Polizeisprecher Michael Tietze.

Gegen 16.25 Uhr am Samstagnachmittag hatten Zeugen genau an der Unfallstelle ein dunkelbraunes oder dunkelgrünes Fahrzeug, möglicherweise einen Lada Niva, beobachtet, dessen Insassen sich augenscheinlich den dortigen Schaden betrachteten. Tietze: „Ob dieser Wagen mit dem Unfall in einem Zusammenhang steht, ist allerdings nicht sicher.“

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter Tel. (0 22 61) 8 19 90 entgegen.