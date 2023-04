Experte gibt Tipps zum richtigen Grillen

Fleisch, Gemüse oder Fisch? Alles eine Frage des Geschmacks weiß Thomas Vöpel von „Vöpel's Greenhouse“.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Wenn sich in dem Steak auf dem heißen Rost das perfekte Grillmuster mit den sich kreuzenden Streifen einbrennt, dann sind Fleischliebhaber begeistert. Mittlerweile landen aber auch immer mehr Alternativen zum Steak und zur Wurst auf dem Grillrost. Denn Grillen dient längst nicht mehr allein der Essenszubereitung, sondern ist zu einer wahren Passion geworden. „Vöpel’s Greenhouse“ in Hückeswagen-Junkernbusch zählt dabei zu den Experten in diesem Bereich. Das Familienunternehmen bietet nicht nur Grills von 15 verschiedenen namhaften Marken auf gut 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche zum Verkauf an. Im Angebot befinden sich auch Termine für Grillseminare zu verschiedenen Themen und einmal im Monat das American Barbecue-Buffet „All you can eat“.

Unter dem Namen „Event-BBQ Vöpel“ wird in XXL gegrillt, denn mit Europas größter Smoker-Truck-Flotte können bis zu 5000 Menschen mit Grillgut wie Spareribs und Pulled-Pork-Burgern versorgt werden.

Für den häuslichen Gebrauch auf der Terrasse genügt die kleinere Version eines Gas-, Kohle- oder Elektrogrills. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa lag der Gasgrill in der vergangenen Saison auf Platz eins unter den beliebtesten Grills der Deutschen. Aber egal welche Sorte – der Grill sollten nach der Winterpause erst einmal gesäubert und kontrolliert werden, bevor die Grillzange geschwungen und die Grillsaison eröffnet wird. Geachtet werden sollte auf Schimmel, Korrosion, Lackschäden oder brüchige Schläuche am Gasgrill.

Vorsicht ist geboten bei Gusseisenrosten. „Sie dürfen auf keinen Fall mit Spülmittel oder anderen fettlösenden Mitteln gesäubert werden“, warnen die Grillprofis von „Vöpel’s Greenhouse“. Die Poren würden sich ansonsten mit Wasser zusetze, in der Folge würde das Öl nur noch auf der Oberfläche schwimmen – und das schutzlose Eisen fängt unter dem Öl an zu rosten. Zum Reinigen reicht daher warmes Wasser, bei hartnäckigen Verschmutzungen und Flugrost eine Messingbürste.

Der persönliche Geschmack entscheidet letztlich darüber, was auf den Grill kommt. Wunderbar eignet sich Gemüse, wie jetzt im April und Mai der grüne Spargel. Gefüllte Champions, Tomaten, Paprika oder gegrillte Folienkartoffeln sind ebenso beliebte Grillbeilagen und ganzjährig verfügbar wie Bratkartoffeln im Speckmantel. Auch Fisch, wie der norwegische Lachs, kommt beim Grillen nicht zu kurz.

+ Backkartoffeln in Folie oder reihenweise Spareribs: Gut bestückt sind die neun Meter langen Smoker der BBQ-Trucks. © Thomas Vöpel

Steaks und Würstchen sind auf dem Rost aber der Renner schlechthin. „Früher kam die Bratwurst auf den Grill, und beim Essen gab es Kartoffelsalat und eine Kiste Bier dazu. Heute widmet man sich intensiv dem Garprozess und trinkt sein Bier schon beim Grillen“, beschreibt Geschäftsinhaber Thomas Vöpel den modernen Livestyle der Grill-Fans. Dass fleischlose Alternativen beim BBQ stark im Kommen sind, bedeutet jedoch nicht, dass gar kein Fleisch mehr auf den Grill kommt. Vielmehr geht es darum, weniger Fleisch zu essen und dafür mehr auf Qualität zu achten.

Rückwärtsgrillen ist bei vielen noch unbekannt

Die Garmethoden beim Grillen sind vielfältig. „Es gibt wahrscheinlich mehr Variationen, als es Religionen gibt“, vermutet Vöpel. Das Rückwärtsgrillen ist beispielsweise vielen Hobby-Grillern noch relativ unbekannt. Normalerweise grillt man ganz klassisch vorwärts – das heißt, das Fleisch wird bei hoher Hitze von beiden Seiten scharf angebraten und im Anschluss bei niedriger Hitze weitergegart, bis die gewünschte Kerntemperatur erreicht ist. Dabei gilt: je niedriger die Temperatur, desto gleichmäßiger gart das Fleisch. Beim Rückwärtsgrillen, wird das Fleisch zunächst bei niedriger Temperatur vorgegart. Im Anschluss erhält es bei großer Hitze seine Farbe und die grilltypischen Röstaromen.

Ein weiterer Trend im Bereich des Freiluftkochens sind die gusseisernen Feuertöpfe, die auf den Grill oder ins Feuer gestellt werden. „Sie eigenen sich besonders für Fleischeintöpfe, Kartoffelgulasch oder Schichtfleisch“, nennt Vöpel nur einige Beispiele. Entwickelt wurden dazu passende Gasbrenner, so dass der Feuertopf problemlos im Urlaub oder auf dem Campingplatz verwendet werden kann.

Die Familie Vöpel hegt neben den BBQ-Events auch eine große Leidenschaft für historische Feuerwehrfahrzeuge. Ein 70 Jahre alter V8-Benziner der Marke „American LaFrance“ steht ebenso auf dem Hof in Junkernbusch wie ein 45 Jahre alter Sechs-Zylinder-Diesel. Mit seinen Brüdern Stefan und Andreas hat Thomas Vöpel das ehemalige Einsatzfahrzeug, Baujahr 1978, zu einem Bierlöschzug mit zwei Zapfhähnen, Kühlanlage und Markise umgebaut. Das ältere Feuerwehrauto von 1953 wurde zuletzt im Staat Washington als Paradefahrzeug eingesetzt und soll nun zum Kaffeemobil umgebaut haben. „Das passt super zu unseren fünf großen BBQ-Fahrzeugen und dient als Konzeptabrundung“, betont der Radevormwalder.

Termine

Buffet: Das BBQ-Buffet „All you can eat“ aus dem Smoker bietet „Vöpel‘s Greenhouse“ an jedem dritten Mittwoch im Monat an, Die nächsten Male: 19. April, 17. Mai und 21. Juni, jeweils von 18 bis 21 Uhr.

Feiern: Wer lieber feiern und sich bewirten lassen möchte, kann „die Alm“ auf dem Hof in Junkernbusch mieten – inklusive BBQ-Catering.

Semina re: Die nächsten Grillseminare haben die Themen „Burger und Steak“ (12. Mai, 17 Uhr), „Steak Special“ (Samstag, 3. Juni, 13 Uhr) und „Basis 2.0“ (Samstag, 17. Juni, 13 Uhr).

Kontakt: Junkernbusch 1A, Hückeswagen, Tel. 0 21 92/ 8 59 39 09

www.voepel-greenhouse.de www.event-bbq.de