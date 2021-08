Etapler Platz für E-Autos ausgerüstet

Ladestationen

Für die Städte Hückeswagen, Wermelskirchen und Wipperfürth gab es im vergangenen Jahr eine neue Generation Elektrofahrzeuge. Hier tankt Bürgermeister Dietmar Persian gerade. Am Etapler Platz plant die BEW die erste Schnellladesäule.

Die Vorbereitungen für die Zukunft mit Elektroautos werden heute bereits getroffen.

Von Karsten Mittelstädt

Die Zahlen klingen noch lächerlich. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes wurden im Jahr 2015 deutschlandweit genau 12363 Autos mit Elektroantrieb zugelassen. Im vergangenen Jahr waren es nicht´mehr, auch wenn die offiziellen Zahlen erst im Mai vorliegen. Die Ziele der Bundesregierung sehen anders aus: eine Million Elektrofahrzeuge bis 2020. Das wird kaum noch zu erreichen sein. Dennoch, die Zukunft gehört den Elektrofahrzeugen. Der Etapler Platz wird jedenfalls schon für die neue Zukunft hergerichtet, wenn er nach Ostern umgestaltet wird.

CDU Ratsherr Harald Bannies hatte bereits vor geraumer Zeit vorgeschlagen, beim Umbau gleich Leerrohre unter dem Platz zu verlegen, durch die später Elektrokabel gezogen werden könnten, wenn denn irgendwann der Bedarf an Ladestationen für Elektroautos wachsen sollte. Das wird geschehen.

Neben der E-Ladestation – es gibt bereits jetzt eine auf dem Parkplatz Alte Ladestraße – soll eine Schnellladestation entstehen. Es wäre die erste in Hückeswagen überhaupt. In der jüngsten Ratssitzung hatte Manfred Rüter (CDU) vorgeschlagen, die Stadtverwaltung solle entsprechende Förderanträge stellen. „Das ist schon geschehen“, sagte Bürgermeister Dietmar Persian. „Die BEW hat das schon gemacht.“

Seit 2010 schafft die BEW Elektrofahrzeuge an

Tatsächlich setzt die Bergische Energie- und Wasser GmbH (BEW) voll auf die Zukunft der Elektromobilität. Schon 2010 schaffte die BEW erste Elektroautos an, die jeweils den Städten, die Anteile halten, zur Verfügung gestellt wurden. Erst im vergangenen Jahr wurden drei neue Fahrzeuge für Wermelskirchen, Hückeswagen und Wipperfürth angeschafft.

Derzeit hat die BEW zwölf Elektrofahrzeuge im Einsatz. Die Ladesäuleninfrastruktur wurde nach Angaben von BEW-Geschäftsführer in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut. Aktuell verfügt die BEW über 24 Ladepunkte in der Region. Weitere sollen in den nächsten Jahren dazukommen.

Für die Jahre 2017 und 18 ist der Bau von weiteren zwölf Ladepunkten geplant, darunter auch die Schnellladesäule auf dem Etapler Platz sowie eine Ladesäule im Industriegebiet Winterhagen. Der entsprechende Förderantrag wurde im März gestellt, erklärt BEW-Sprecherin Sonja Gerrath auf RGA-Anfrage.

Autostrom vermarktet der Energieversorger deutschlandweit

Der Energieversorger der drei Städte Hückeswagen, Wermelskirchen und Wipperfürth setzt aber nicht auf eigene Ladesäulen, sondern hat auch ein Tarifmodell für Autostrom entwickelt, das sie deutschlandweit vertreibt. Mit dem BEW Autostrom sei es gelungen, das größte Verbundladenetz mit über 2000 Ladesäulen und mehr als 100 Stadtwerken für jedermann zugänglich zu machen. Der regionale Energieversorger hat nach eigenen Angaben bereits weit über 1000 Autostromverträge deutschlandweit abgeschlossen. Zum Beispiel könne man mit der BEW-Elektrotankkarte an den Schnellladesäulen von Tank und Rast sein Auto aufladen.

LADESÄULEN STANDORTE Derzeit betreibt die BEW zwölf Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Jeweils drei in Hückeswagen, drei in Wermelskirchen und drei in Wipperfürth. Hinzu kommen noch zwei Ladestationen in Lindlar und eine in Kürten. E-BIKE-STATIONEN Darüber hinaus hat die BEW entlang der viel befahrenen Panorama-Radwege (Wasserquintett und Balkantrasse) Ladestationen für E-Bikes angelegt. Eine in Hückeswagen (Bahnhofsplatz) sowie drei weitere in Wermelskirchen und Wipperfürth.

Bis auch in Hückeswagen eine nennenswerte Anzahl von Elektrofahrzeugen an den Ladesäulen steht, wird es noch geraume Zeit dauern. Bislang gibt es noch keine Wartezeiten an den drei Ladepunkten in Hückeswagen: Auf´m Schloss, auf dem Parkplatz Alte Ladestraße und an der Rader Straße 5b (Parkplatz der Firma Pflitsch).