Es wird wieder deutlich mehr verreist

Ostern verreisen? Das wird knapp: In den Reisebüros ist man schon mit dem Weihnachtsgeschäft befasst.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Osterferien sind Reisezeit. Das merkt man in den Hückeswagener Reisebüros. Rita Langer vom TUI-Reisebüro ist derzeit schon mit dem Weihnachtsgeschäft befasst: „Die Buchungen für Ostern sind praktisch schon durch.“ Wer in den kommenden zwei Wochen verreisen wolle, müsse flexibel sein. Es kämen allerdings auch nur noch wenige Anfragen. „Es ist insgesamt sehr gut gebucht worden. Die klassischen Reiseziele, die wir jetzt für die Osterferien vermittelt haben, sind vor allem die Kanaren, Spanien allgemein, aber auch Ägypten oder weitere Fernreisen.“ Sie sei optimistisch, so dass sie davon ausgehe, für ihre Kunden auch kurzfristig Reisen zu finden. „Aber die Flexibilität der Kunden muss auf jeden Fall vorhanden sein, und je nach Reiseziel muss man unter Umständen auch mehr Geld in die Hand nehmen“, erklärt Rita Langer. Grundsätzlich gelte, dass die Menschen in den Süden wollten. „Mein Rat ist auf jeden Fall, dass man sich früh genug um die Buchungen kümmert, damit man auch an die Wunschdestination reisen kann“, sagt sie.

Ähnlich sieht das Anja Jähnichen vom Reisebüro im Island. So stünden die Kanaren weit oben auf der Wunschliste, aber auch Kreuzfahrten, sowohl im Mittelmeer, als auch weiter entfernt. „Wir haben etwa eine Kreuzfahrt nach Dubai gebucht“, sagt Anja Jähnichen. Es werde wieder deutlich mehr verreist, das Corona-Tief habe man hinter sich gelassen. „Es gibt auch praktisch keine Einreisebeschränkungen mehr – zumindest nicht in die Länder, in die wir Reisen gebucht haben“, sagt Anja Jähnichen. Weitere beliebte Ziele seien die Niederlande, die Ostsee, Madeira, Portugal oder auch Mallorca mit dem Fahrrad. Auch Anja Jähnichen rät, sich frühzeitig um die Buchung der Urlaubsreise zu kümmern.