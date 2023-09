Es weht ein frischer Wind bei den Gitarrentagen

Die Radevormwalder Musikschule lädt Anfänger und Fortgeschrittene für den 13./14. Oktober zu Workshops, Konzerten und mehr ein.

Von Theresa Demski

Radevormwald. Manchmal klingt Gitarrenmusik nach Kamin, edlen Schlössern und barockem Prunk. Dann wieder lädt sie zum brasilianischen Tanz und musikalischer Leidenschaft ein. Und dann gibt es jene seltenen Momente, wenn die großen Gitarristen der Popgeschichte auf den riesigen Bühnen dieser Welt zu zaubern beginnen – und Zehntausende mitfeiern. „Gitarre kann einen wirklich vom Hocker reißen und überraschen“, sagt Michael Borner, Leiter der Musikschule in Radevormwald. Und er muss es wissen: Schließlich ist er selbst ein Gitarrenkünstler.

Die nächsten Gitarrentage in Radevormwald im Oktober sollen nun einen bunten Querschnitt der musikalischen Möglichkeiten bieten – sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Am 13. und 14. Oktober stehen nicht nur Konzerte, sondern eben auch Workshops und besondere Unterrichtseinheiten auf dem Programm.

Jeder, der Interesse habe, könne an diesen Tagen seine Nische finden, ist sich Borner sicher. Dafür sei ein engagiertes Team erfahrener und bekannter Dozenten im Einsatz. „Einige von ihnen haben früher selbst an den Gitarrenwochen in Radevormwald teilgenommen“, erzählt Borner und deutet auf die namhafte Liste der Dozenten. ­Viele hätten sich mittlerweile national und gelegentlich sogar international einen Namen in der Szene gemacht.

Willkommen sind Gitarrenfans jeden Alters

An den Gitarrentagen stellen sie ihren Einsatz nun in den Dienst aller interessierten Gitarrenfreunde. Die Dozenten brächten viel frischen Wind mit, verspricht der Musikschulleiter. Der sei ihm besonders wichtig und spiegle auch die Entwicklung der Musikschule wieder: „Viele unserer Fachbereiche sind in den vergangenen Monaten von jungen, engagierten Musikern und Tänzern übernommen worden“, berichtet Borner. Wenn er selber im nächsten Jahr – nach 33 Jahren – die Musikschule verlasse, sei sie gut aufgestellt für die Zukunft. Der Generationswechsel sei auf den Weg gebracht – und diese Handschrift würden auch die neuen Gitarrentage im Radevormwald tragen.

Profitieren sollen davon alle. „Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind willkommen“, betont Borner. Wer schon an „Jugend musiziert“ teilgenommen habe, könne genauso von Workshops und Unterricht profitieren, wie ein absoluter Anfänger.

Schon bei der Anmeldung können die Hobby-Gitarristen angeben, was sie besonders interessiert: brasilianische Gitarre oder klassisch, E-Gitarre oder Fingerstyle. In der Musikschule wird dann schon vor dem Wochenende für jeden Teilnehmer ein Stundenplan erstellt. „Der lässt aber ausdrücklich ganz viel Platz für Spielraum und für individuelle Wünsche“, erklärt Borner. Es gebe verschiedene Einheiten mit ganz unterschiedlichen Dozenten: Workshops in Gruppen sind genauso geplant wie Einzelunterricht. Der Punkt „Gitarrentechnik und Haltung“ steht genauso auf dem Themenplan wie Rhythmus und Übungsstrategien, Auftrittscoaching und Instrumentenpflege.

Auch die Dozenten stehen auf der Bühne

„Ganz entscheidend ist bei den Gitarrentagen die Möglichkeit, zur Begegnung, um miteinander ins Gespräch zu kommen“, sagt Borner, „wir können alle voneinander profitieren.“ Das gelte für den Sechsjährigen genauso wie für den Profi. Wer eigene Stücke im Gepäck hat und sich Tipps vom Profi beim Spielen wünscht, ist genauso willkommen wie diejenigen, die erstmal schnuppern wollen.

Wer die Dozenten auf der Bühne erleben möchte, ist zu den beiden Konzerten eingeladen – jeweils am Abend im Bürgerhaus. Am Freitag, 13. Oktober, spielen um 19.30 Uhr die Rising Stars Duo Denicija, Polina Gigauri, Daniel März und Miguel Mandelli. „Die Gitarristen sind auf dem Weg zum internationalen Durchbruch“, erklärt Borner. Am Samstagabend um 20 Uhr spielt dann Ahmed El Salamouni sein Programm „Brazilian Guitar“. Sein Konzert dürfte zum Ende der Gitarrentage auch den Teilnehmern genug Motivation bieten, selbst dran zu bleiben.

Anmeldungen

Dozenten: Als Dozenten sind bei den beliebten Gitarrentage folgende zehn Gitarristen bei den Workshops im Einsatz: Ahmed El Salamouny, Vicente Mozos del Campo, Corinna Schäfer, Denis Schmitz, Christoph Sapp, Stefan Oberstebrink, Daniel März, Miguel Mandelli, Aleksander Andrijevski und Anastasija Mileska.

Anmeldungen: Für Workshops und Unterricht am 13. Oktober von 10 bis 19 Uhr und am 14. Oktober von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 19.15 Uhr sind ab sofort Anmeldungen möglich:

gitarrentage.radevormwalder-musikschule.de

Konzerte: Eintrittskarten gibt es ebenfalls online: Für Rising Stars kosten diese Karten zehn (ermäßigt fünf) Euro, für „Brazilian Guitar“ 15 (bzw. 7,50) Euro.

