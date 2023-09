Es ist noch viel zu tun für den Klimaschutz

Handwerker montieren Photovoltaikmodule auf dem Dach eines Wohnhauses. In Hückeswagen gebe es da noch einiges an ungenützter Fläche.

Selbst bei Ausschöpfung aller Potenziale würde die Schloss-Stadt die Ziele des Bundes für 2050 knapp verfehlen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Sie ist die Grundlage des Klimaschutzkonzepts der Schloss-Stadt: die Energie- und Treibhausgasbilanz inklusive der Aufstellung einer Potenzialanalyse und diverser Szenarien für den Klimaschutz in Hückeswagen. In der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses stellte Sabine Lohoff von der Essener Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft im Heimatmuseum die Ergebnisse vor.

„Wir sind nach einer einheitlichen Methodik für ganz NRW vorgegangen, dabei werden Daten zur Mobilität und zum Energieverbrauch im ländlichen Raum genauso erhoben wie etwa in einer Großstadt wie Düsseldorf mit ihrem Flughafen“, erläuterte sie. Dabei seien entsprechende Vergleichswerte für die Zeit von 1990 bis 2020 erhoben worden. „Es gibt ab 2012 sehr gute Daten, für die Zeit davor mussten wir mit statistischen Methoden arbeiten“, berichtete Sabine Lohoff. Da die Daten nur jeweils mit einer eineinhalbjährigen Verzögerung vorlägen, würde der Überblick 2020 enden.

Zwei Punkte sind beim Gesamtenergieverbrauch der Stadt deutlich geworden. „Zum einen eine Reduktion um etwa elf Prozent bei einer Zunahme der Erneuerbaren Energien um sechs Prozent. Landesweit liegt der bei 15 Prozent – da ist also noch Luft nach oben“, sagte sie. Zudem ist Erdgas in Hückeswagen weiterhin der wichtigste Energieträger. Privathaushalte hätten seit 1990 insgesamt 31 Prozent weniger Energie verbraucht, bei einem gleichzeitigen Bevölkerungswachstum um fünf Prozent. „Auch hier ist ein stetiger Anstieg der Erneuerbaren Energien zu verzeichnen“, betonte Sabine Lohoff.

„Allerdings hat die Stadt eine nicht zu unterschätzende Vorbildwirkung.“

Nach der Umrechnung der Energie- zur Treibhausgasbilanz kommt als Ergebnis heraus, dass in diesem Zeitraum etwa 29 Prozent weniger Treibhausgase in Hückeswagen ausgestoßen wurden.

Wichtig sei nun, im nächsten Schritt auf deren weitere Reduzierung zu blicken. „Minderungspotenziale liegen vor allem in der Reduktion von Energieverbräuchen – durch Nutzung von Einsparpotenzialen, Steigerung der Energieeffizienz und die Nutzung der Erneuerbaren Energien“, sagte Sabine Lohoff, die größte Einsparpotenziale bei den Privathaushalten sieht. „51 Prozent der Energieverbräuche könnten so bis 2050 reduziert werden, bei der Verwaltung ist es deutlich weniger. Allerdings hat die Stadt eine nicht zu unterschätzende Vorbildwirkung“, unterstrich die Gertec-Mitarbeiterin. Auch im Verkehrssektor könnten durch Verkehrsvermeidung und -verlagerung sowie effizientere Nutzung von Verkehrsmitteln in Kombination mit ordnungsrechtlichen Vorgaben bis 2050 gut 92 Prozent eingespart werden.

Noch deutlicher seien die Potenziale bei den Erneuerbaren Energien im Strombereich. „Bis 2050 könnten durch Dachflächen- und Freiflächen-Photovoltaik sowie Wind und Bioenergie 330 Prozent des gesamtstädtischen Stromverbrauchs erzeugt werden. Wobei wir hier immer von der optimalen Ausnutzung aller Potenziale ausgehen“, sagte Sabine Lohoff. Bei der Wärme könnten 103 Prozent gedeckt werden.

Und dennoch dürften die Ziele der Bundesregierung in der Schloss-Stadt immer noch verfehlt werden, selbst wenn alle Einsparpotenziale gehoben würden. „Wir wären dabei bei minus 93 Prozent, bei einer Vorgabe von minus 100 Prozent“, sagte Sabine Lohoff. Die restlichen Emissionen müssten über technische oder natürliche Senkungen kompensiert werden. Im Anschluss gab es im Ausschuss regen Diskussionsbedarf. Vor allem wurde bemängelt, dass aufgrund von Daten von 2020 Entscheidungen für 2024/25 getroffen werden sollten. Auch die Tatsache, dass die Herkunft des verbrauchten Stroms keine Rolle bei der Erhebung spiele, wurde angesprochen. Heiko Schulz-Andres von den Grünen sagte, dass man das doch gar nicht richtig bewerten könne, wenn Bürger Grünstrom bezögen. „Natürlich müssen wir vor Ort die Bürger dazu motivieren, Strom aus Erneuerbaren Energien zu nutzen. Wer was bezieht, kann man aber nun mal nicht erheben“, stellte Sabine Lohoff klar dazu.

Markus Reichwein (FDP) wollte wissen, was man nun mit den Daten machen könne. „Zunächst einmal haben wir hier ja nun die Daten erhoben“, betonte die Gertec-Mitarbeiterin. „Es gibt natürlich schon verschiedene Ideen, etwa Bürgerstrom. Aber das weitere Vorgehen müsse nun in Workshops im September und Oktober erarbeitet werden.

Hintergrund

Bundesweit: Im neuen Klimaschutzgesetz, das die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, ist festgelegt, dass Deutschland bis 2045 treibhausgasneutral sein soll. Als Zwischenziel ist dort festgeschrieben, dass die Bundesrepublik 2030 eine Reduktion aller Treibhausgase um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 erreichen will.

Kommunal: Damit das in der Kommune erreicht werden kann, soll in Hückeswagen bis Anfang 2025 ein Klimaschutzkonzept entwickelt werden. Ein Baustein dazu ist die Energie- und Treibhausgasbilanz.