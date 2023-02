Es gibt ein neues Kinderprinzenpaar

„Wednesday Addams“ war das Trendkostüm bei den Kindern, die zu Altweiber in Hückeswagen feierten.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Am Altweibernachmittag ab 15.11 Uhr ist der große Saal des Kolpinghauses zur ersten Kolping-Kindertanzparty seit 2020 mit gut gelaunten Kinder in fantasievollen Kostümen bestens gefüllt. Zwei Jahre musste die beliebte Party, bei der traditionell das Kinderprinzenpaar vom Kinderelferrat mit Hilfe von jeweils drei lustigen Spielen ermittelt wird, wegen Corona ausfallen. Das führte dazu, dass Prinzessin Lahja und Prinz Robert für eine Rekordzeit die Krone innehatten.

Katharina Klintworth, für die es die erste reguläre Session als Vorsitzende der Hückeswagener Kolpingsfamilie, freut sich über den Zuspruch: „Es ist schön, dass nach der langen Pause direkt wieder so viel los ist. Es scheint mir nicht weniger Publikum zu sein als vor Corona.“

Für das ansprechende Ambiente sorgt wie gewohnt Kinderclown „Oh Larry!“ alias Frank Jeschke, der die traditionell orange-schwarzen Kolping-Ballons aufgehängt hat, und auch den Rest der Decke mit Luftballons bestückt.

Das Trendkostüm bei den jungen Jecken ist in diesem Jahr ganz klar „Wednesday Addams“ – schwarze oder schwarz-weiße Kleider und streng geflochtene Zöpfe links und rechts am Kopf sind häufig. Ballen, Popcorn, heiße Bockwürste oder andere Leckereien, die vom bestens gelaunten Karnevalsteam der Kolpingsfamilie verkauft werden, kommen bestens an. Dazu kommt die laute Musik mit den größten Karnevalshits, um die sich wie gewohnt Heinz Pohl kümmert.

Im Mittelpunkt stehen neben den mehrfach durch den Raum ziehenden Polonaisen zur Karnevalsmusik vom Band, aber natürlich die Neuwahlen des Kinderprinzenpaares. Schließlich sind Prinzessin Lahja und Prinz Robert nun wirklich lange genug an der Macht gewesen. So ist die Spannung beinahe greifbar, als der Kinderelferrat mit Antonia Pohl, Robert Pohl, Alexander Bosbach, Annika Forche, Emilia Müller, Elisabeth Frank und Greta Panitz zunächst alle Mädels, die zehn Jahre alt sind und Prinzessin werden wollen, auf die Bühne bitten. Denn Kinderprinz oder Kinderprinzessin wird man in der Schloss-Stadt nicht einfach so: Man muss sich diese Ehre mit dem Sieg in drei Spielen anspruchsvoll verdienen.

Drei angehende Prinzessinnen messen sich. Das erste Spiel besteht darin, möglichst viele Ballontrauben unfallfrei in einer Minute übereinander auf einem Metallständer zu stapeln, beim zweiten Spiel müssen sie einen Apfel im Wassereimer anbeißen – und beim dritten Spiel geht es darum, wer den höchsten Turm aus Schuhkartons baut. Am Ende gibt es einen Gleichstand bei allen drei Anwärterinnen. „Da muss die Stichfrage entscheiden: Welchen Geburtstag feiert die Kolpingsfamilie in diesem Jahr?“, will Antonia Pohl wissen. 170 wäre die richtige Antwort gewesen. Am Ende ist Merina Ilbeyi mit 120 Jahren am nächsten dran und darf sich nun bis zum nächsten Jahr Prinzessin Merina I. nennen.

Neun Jungs wollen es dann schließlich auch wissen und Prinz der närrischen Karnevalssession 2022/2023 werden. Auch hier treten aber nur drei in der Endrunde an. Das Los entscheidet. Beim ersten Spiel müssen die Prinzenanwärter die Luftballons, die die Mädchen zuvor aufgereiht haben, mit einem Holzspieß möglichst schnell zum Platzen bringen. Das zweite Spiel ist eine Trockenübung fürs Mitfahren auf dem Prinzenwagen beim „Rä-Te-Ma-Teng“ am Montag: Kamellezielwerfen ins Publikum. Und auch das dritte Jungs-Spiel dürfte sich beim Zug gut bewähren, müssen sie doch jeweils ein Karnevalslied nach Wahl a capella intonieren. Am Ende liegt Valentin Schubert lvorne – und heißt bis zur nächsten Kindertanzparty Prinz Valentin I.

Beide werden im Anschluss eingekleidet und sind ein wenig sprachlos über die Ehre: „Ich freue mich schon sehr aufs Kamellewerfen am Montag“, sagt Prinz Valentin I. Und seiner Prinzessin Merina I. haben vor allem die Spiele viel Spaß gemacht. „Das ist schon alles richtig toll hier“, sagt sie zufrieden.

Hintergrund

Gala-Sitzung: Am morgigen Sonntagabend, 19. Februar, ab 17.11 Uhr, findet die erste Galasitzung in Präsenz nach der Corona-Pandemie im Kolpinghaus statt – es ist die 91. Gala-Sitzung.

Internet: In den vergangenen beiden Jahren hatte die Hückeswagener Kolpingsfamilie jeweils virtuelle Galasitzungen im Internet gestreamt – mit großem Erfolg. Die Jecken waren begeistert.