SPD erwartet Schub durch Martin Schulz

Kanzlerkandidat

+ © Kay Nietfeld © Kay Nietfeld

Hückeswagens SPD begrüßt Sigmar Gabriels Schritt.

Der Europapolitiker Martin Schulz übernimmt den Vorsitz von SPD-Parteichef Sigmar Gabriel und wird Kanzlerkandidat. Der Rückzug Gabriels kam unerwartet. Auch für die Politiker der SPD Hückeswagen war der Rücktritt eine Überraschung – im positiven Sinne.

„Der Schritt von Sigmar Gabriel war eine richtige und konsequente Entscheidung, die großen Respekt verdient“, sagt Fraktionsvorsitzender Hans Jürgen Grasemann, „Dass jemand aus eigener Erkenntnis so handelt, ist im politischen Raum alles andere als selbstverständlich.“ Die Art und Weise der Bekanntgabe sei aber auch wieder typisch Gabriel gewesen. Am Dienstag veröffentlichte der „Stern“ ein exklusives Interview, in dem Gabriel sagte: „Wenn ich jetzt anträte, würde ich scheitern und mit mir die SPD.“

Auch für SPD-Ratsmitglied Horst Fink kommt die Absage Gabriels zum richtigen Zeitpunkt: „Seine politischen Erfolge kamen der SPD in den Umfragen leider nicht zu Gute“, sagt Fink. „Deshalb war mir schon früh klar, dass Gabriel die bescheidenen Umfragewerte zum Anlass nimmt, sich nicht als Kanzlerkandidat zur Verfügung zu stellen.“

Grasemann hält Schulz für einen hervorragenden Herausforderer

Der zukünftige SPD-Kandidat Martin Schulz erhält von den beiden Hückeswagener Sozialdemokraten großen Zuspruch. „Ich halte Martin Schulz für einen hervorragenden Herausforderer unsere Kanzlerin. Die SPD wird durch ihn einen Schub erfahren, der uns sowohl im Bund als auch im Land deutlich nach vorne bringen wird“, sagt Grasemann. Auch Parteikollege Fink setzt auf Schulz: „Er ist unbelastet von der Großen Koalition und kann die sozialdemokratischen Werte verstärkt in Vordergrund bringen, gepaart mit einer großen europäischen Verbundenheit.“ Er sei davon überzeugt, dass Schulz mit seinem Charisma neue Wählerschichten gewinnen werde.

Mit Sympathie kann Schulz offensichtlich punkten: Könnten die Bürger jetzt wählen, würden aktuell 41 Prozent für Schulz stimmen, das zeigt der ARD-Deutschlandtrend. laha