Erster Wolf bei Marienheide gesichtet

Natur

In Meinerzhagen ist am vergangenen Donnerstag ein Wolf gesehen worden.

Das hat das Institut für Wolfsmonitoring und -forschung gestern dem Wolfsbotschafter beim Naturschutzbund Oberberg, Dirk Birkhahn, bestätigt. Darüber berichtet Oberberg-Aktuell. Birkhahn: „Das ist der erste bestätigte Wolf in Oberberg seit über 100 Jahren.“ Das Tier sei in Marienheide-Müllenbach und Meinerzhagen gesehen worden. Von dort zog der vermutlich zwei Jahre alte Wolf laut Birkhahn in die Region um Gummersbach-Nochen. Birkhahn glaubt, dass das Tier ein Revier sucht. „Im Oberbergischen Kreis wird ein Wolf wohl nicht bleiben.“ Wer glaubt, einen Wolf gesehen zu haben, E-Mail genügt. tei

d.birkhahn@nrw-wolf.de