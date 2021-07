Erster Gelenktag stößt auf großes Interesse

Drei Vorträge

+ © Moll, Jürgen (jumo) Frank Happel vom Therapie- und Rückenzentrum, Dr. Jens Rudzewski und Dr. Hans Goost (v. l.), beide vom Krankenhaus Wermelskirchen, referierten zum Thema Schulter. © Moll, Jürgen (jumo)

Therapie- und Rückenzentrum veranstaltete mit dem Krankenhaus Wermelskirchen einen Abend rund um Erkrankungen der Schulter.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Nicht nur der klassische Rücken ist heutzutage eine Volkskrankheit, auch Erkrankungen der Schulter betreffen mittlerweile viele Menschen. Entsprechend groß war der Andrang im Therapie- und Rückenzentrum an der Goethestraße. Dieses veranstaltete in Kooperation mit dem Krankenhaus Wermelskirchen den ersten Hückeswagener Gelenktag.

Weil das Motto „Rund um die Schulter“ lautete, drehten sich die drei Vorträge auch um jenes Körperteil, das so vielen Menschen Schmerzen bereitet. „Wir sind zu einer Sitzgesellschaft geworden, das heißt, wir bewegen uns nicht mehr so viel. In der Folge benutzen wir die Schulter auch nicht mehr über ihre ganze Bewegungsbreite“, sagte Frank Happel, der Geschäftsführer des Therapie- und Rückenzentrums. Das führe dazu, dass Faszien und Sehnen im Schulterbereich verkürzt würden, was wiederum zu Bewegungsbeeinträchtigungen und Schmerzen führe.

Neben Happel, der in seinem Vortrag das Thema „Hilft Physiotherapie bei Schulterverletzungen?“ behandelte, waren Dr. Jens Rudzewski, der leitende Oberarzt der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie am Krankenhaus Wermelskirchen sowie deren Chefarzt, Dr. Hans Goost, an die Goethestraße gekommen. Beide hatten ebenfalls informative Vorträge mitgebracht, die die rund 50 Besucher des Gelenktags sehr interessierten. Das zeigte sich nicht nur daran, dass die Veranstaltung so große Resonanz erzeugt hatte, sondern auch daran, dass die Besucher zahlreiche Fragen zum Thema Schulter stellen konnten. Die Vortragsreihe sei zuvor bereits in Wermelskirchen, Dabringhausen und Burscheid veranstaltet worden, dort ebenfalls vor großem Publikum, wie Goost sagte.

Die Behandlung einer erkrankten Schulter dauere mitunter lange

Den Auftakt der guten Stunde mit Vorträgen machte Rudzewski, der über die Anatomie des Schultergelenks ebenso referierte, wie über dessen Verschleiß und verschiedene Erkrankungen. Arthrose und Knochenbrüche waren da ganz folgerichtige Inhalte, der Oberarzt erklärte zudem, welche Erkrankungen operativ oder therapeutisch behandelt werden könnten.

IMPINGEMENT-SYNDROM INFO Unter dem Impingement-Syndrom leiden 10 Prozent der Bevölkerung. Betroffen sind oft Menschen, die einen Beruf mit großem Anteil an Überkopfarbeit ausüben. Durch Reizung von Sehnen und Schleimbeuteln schlägt der Kopf des Schultergelenks an das Schulterdach.

Über die physiotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten sprach im Anschluss daran Happel, der sich zudem sehr über das positive Feedback freute und auch für 2019 weitere Vortragsreihen ankündigte. „Die Behandlung einer Erkrankung der Schulter dauert mitunter lange.

Die Patienten müssen Geduld mitbringen“, sagte Happel. Er verwies auch auf die Eigenverantwortung der Patienten. „Sie müssen die Übungen konsequent selbst machen, nur dann können wir auch gute Ergebnisse erzielen“, sagte der Geschäftsführer des Therapie- und Rückenzentrums. In seinem Fachvortrag ging Goost schließlich auf Verletzungen und Erkrankungen an der Schulter ein. Er legte dabei besonderen Wert auf die Unterschiede zwischen Verschleiß und Sportverletzungen.

„Wir wollen unsere Patienten genau darüber informieren“, sagte Goost. Ebenso ging der Chefarzt aus Wermelskirchen auf die Unterschiede zwischen jungen und älteren Patienten ein, informierte darüber, wann eine Operation sinnvoll ist und wann nicht.

„So besteht ein Unterschied zwischen einer gesunden Sehne, die beim Sport reißt und einer Sehne, die wegen Verschleißes reißt“, erklärte Goost.