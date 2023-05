Erste Ideen für grünes Kirchenumfeld stehen

Wird die katholische Gemeinde Hochbeete, Pflanzkübel oder eine Streuobstwiese anlegen?

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Albrecht Nunn, Organisator und Kirchenvorstandsmitglied, brachte das Anliegen des Projekts „Naturnahe Kirche“ im katholischen Gemeindehaus an der Weierbachstraße in Hückeswagen prägnant auf den Punkt: „Eine grünere Kirche würde uns auf jeden Fall guttun.“ Und genau das war das Ziel für das Auftakttreffen am Samstag, zu dem nur relativ wenige Interessierte gekommen sind. Allerdings waren einige, die ihre Mitarbeit fest zugesagt hatten, verhindert. „Die Kolpingjugend ist heute auf einem großen Ausflug, hilft aber auf jeden Fall mit“, erklärte Nunn. Genau wie die Kitas, für die am Samstag Verwaltungsleiter Henry Wuttke gekommen ist, und die KfD-Gruppen, die ebenfalls mithelfen werden. Das ist auch wichtig, denn Manpower ist ein wesentliches Stichwort für die Umsetzung des Projekts.

Als Fachmann war der Kölner Diplom-Ökologe Dr. Lars Dietrich eingeladen. Er hatte sich zusammen mit den Gemeindevertretern die Gebäude und die Umgebung rund um die Kirchengemeinde angesehen, um zu eruieren, was mit welchem Aufwand möglich ist. Grundsätzlich gilt: „Ein grünes Umfeld hat den erwiesenen Vorteil, dass es das Wohlbefinden der Menschen steigert“, so Dietrich. Einfach umzusetzende Maßnahmen in einer bebauten Umgebung seien etwa Hochbeete oder Wurmkomposter. „Letztere eignen sich besonders gut für Kitas, weil hier der Kreislauf der Natur vom Ökomüll bis zum Kompost sehr gut dargestellt wird. Außerdem produzieren die Würmer perfekte Komposterde“, wusste der Diplom-Ökologe.

Noch ist nicht klar, was umgesetzt werden kann

Es gibt einige Wiesenflächen, vor allem die unterhalb der Kirche, die naturnah gestaltet werden könnten. „Dabei ist es sinnvoll, ein in der Region funktionierendes Ökosystem zu gestalten“, sagt Dietrich. Dafür kämen hier Gold- oder Glatthafer in Frage. Das müsste dann zweimal im Jahr gemäht werden. „Hier ist eben die Frage, ob die Manpower da ist, das umzusetzen“, sagte er.

Man wollte erst einmal Ideen sammeln, um dann zu sehen, was machbar sei, sagte Hans-Hermann Klintworth. Und genau das ist ja der Sinn und Zweck der Veranstaltung. Und Ideen gibt es viele: Streuobstwiesen, Obsthecken, Pflanzkübel – oder eine Wildbienennisthilfe in Kreuzform. Passend, denn es ist ja die katholische Kirchengemeinde, die hier dem Auftrag nachgeht, die Schöpfung zu bewahren. Nunn zeigte eine Skizze von Peter Goldstraß, der sich diesen Vorschlag des Diplom-Ökologen direkt zu Herzen genommen hat.