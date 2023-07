Erste Bestattungen sind ab Herbst im Begräbniswald möglich

Die Vorbereitungen laufen, für Ende September ist die offizielle Eröffnung vorgesehen.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. In dem Waldstück von Christian Hardt in Höhe oberhalb der Bever-Talsperre herrschte zuletzt viel Betrieb und Maschinenlärm. Der Waldbauer und Mitarbeiter der Firma Forst & Agrar aus Engelskirchen fällten etwa zehn Bäume, die zu nahe an den künftigen Wegen des Begräbniswalds standen. „Darunter war leider auch eine schöne alte Buche, die aber schon krank war“, sagt Hardt. Bei weiteren etwa 50 Bäumen waren sie mit kettenbetriebenen Steigerfahrzeugen in teils unwegsamem Gelände unterwegs, um abgestorbene Äste aus den Kronen zu entfernen. Das dient der Sicherheit der Waldbesucher, soll ihnen doch nicht Totholz auf den Kopf fallen.

Im Februar war ein Meilenstein erreicht worden: Nach mehr als dreijährigen Verhandlungen zwischen dem Forstbetrieb Bever der Familie Hardt, der Stadt Hückeswagen und der Friedwald GmbH aus Griesheim unterzeichneten Christian Hardt, Bürgermeister Dietmar Persian und der Geschäftsführer des 2000 gegründeten hessischen Unternehmens, Matthias Laufer, den Vertrag für einen Begräbniswald nahe der Ortschaften Höhe und Kleinhöhfeld oberhalb der Bever-Talsperre. Die Laufzeit umfasst 99 Jahre.

Nun steht der wohl wichtigste Punkt an: „Für Ende September ist die Eröffnung vorgesehen“, berichtet der Waldbesitzer. Anschließend soll mit der Vermarktung der Grabstellen begonnen werden. „Wir haben extra gewartet, bis dann die Badesaison vorbei und die Baustelle auf der Bundesstraße 483 beendet ist“, sagt Hardt.

Innerhalb der Bestattungskultur hat sich ein Wandel bemerkbar gemacht. So wünschen sich viele inzwischen eine andere Möglichkeit für ein Begräbnis, als die übliche Sargbestattung auf einem Friedhof, und suchen individuelle Lösungen. Die passende ist für viele die Urnenbeisetzung in einem Friedwald.

In Höhe wird die Asche der Verstorbenen direkt an den Wurzeln eines Baums in einer biologisch abbaubaren Urne beigesetzt. Grabmäler dürfen dort nicht errichtet werden, auch entfällt die individuelle Grabpflege – die übernimmt gewissermaßen die Natur.

Auf dem mittlerweile angelegten Andachtsplatz am Waldrand sind kleine Trauerfeiern möglich, ehe die Urne am ausgesuchten Baum ins vorbereitete Loch hinabgelassen wird. Zudem sind zwei Parkplätze angelegt – auf dem ehemaligen Rückeplatz können bis zu 15, auf dem daneben angelegten und von den Anwohnern aus Höhe und Kleinhöhfeld angeregten Zusatzparkplatz bis zu zehn weitere Pkw abgestellt werden.

Ebenfalls fertig sind die drei Ausweichbuchten auf der schmalen Wipperfürther Gemeindestraße, die von der Straße zwischen dem Abzweig nach Egen und der Hofschaft Müllensiepen zum künftigen Friedwald abgeht. „Das war auch ein Wunsch der Stadt Wipperfürth“, bestätigt Hardt. Ansonsten wäre ein Begegnungsverkehr auf der Fahrbahn kaum möglich.

Bestellt sind fünf Bänke, die auf dem Andachtsplatz aufgestellt und im August geliefert werden sollen. Für Ende kommenden Monats ist zudem die Schulung der Friedwald-Förster vorgesehen. Zu ihren Aufgaben werden die Vorbereitung der Urnengräber und die Führung der Interessenten durch den Wald gehören. Ebenfalls müssen sie darauf achten, dass kein Grabschmuck abgelegt wird. Selbst eine einzelne, gut gemeinte Rose müssten sie entfernen. Denn der Begräbniswald soll so natürlich wie möglich bleiben, weswegen Grabschmuck nicht erlaubt ist.

Mit Mitarbeitern der Friedwald GmbH hat Christian Hardt inzwischen die ersten Bäume taxiert: Auf den beiden Waldflächen bis zur Talsperre ist eine Reihe von Baumstämmen mit gelben und blauen Bändern versehen worden. An ihren Wurzeln werden später die Urnen bestattet. Dazu gibt es Stangen mit blauen Bändchen, die auf Stellen verweisen, an denen Bäume angepflanzt werden sollen. Sie können von Interessierten gepflanzt werden, die dafür zwei Grabstellen erhalten, alle weiteren müssten hinzugekauft werden. Zudem ist jeder Begräbnisbaum mit einer Plakette versehen worden inklusive Nummer und dem Buchstabenkürzel HWA für Hückeswagen. „Das Kürzel HUE war schon vergeben“, sagt Hardt.

Nun sollen die Hinweis- und Parkverbotsschilder aufgestellt werden, danach wird zwischen Kleinhöhfeld und dem Friedwald eine Schranke errichtet. Für Anfang September ist ein Informationsgespräch der Friedwald GmbH mit Bestattern aus der Region vorgesehen. „Damit sie das Konzept anbieten können“, erläutert Hardt.

Hintergrund

Blaue Bänder: An Bäumen, die mit blauen Bänder versehen sind, können die Urnen von Familien und deren Freunde bestattet werden. Sie können für 99 Jahre reserviert werden.

Gelbe Bänder: Wurde der Baum mit einem gelben Band markiert, sind in seinem Umfeld allgemeine Grabstellen vorgesehen. Die Totenruhe beträgt 15 Jahre.

Registrierung: Jeder Baum erhält eine Nummer und die Markierung HWN für Hückeswagen.

Kontakt: Friedwald GmbH in Griesheim: Tel. 06155-848100, E-Mail:



info@friedwald.de