Erst startet die Krokusaktion, dann gibt es das Frühlingsfest

Der verkaufsoffene Sonntag mit Frühlingsfest steht wieder an.

Ab heute gibt es die Pflänzchen.

Es wird frühlingshaft in der Stadt. Vielleicht nicht unbedingt, was die Temperaturen und das Wetter betrifft, aber in den Geschäften der Werbegemeinschaft können ab heute, Donnerstag, wieder die Patenschaften für noch nicht erblühte Krokusse übernommen werden.

Zum Stückpreis werden die Pflänzchen verkauft – erblühen sie in Weiß, erhält der Pate einen 20-Euro-Gutschein der Werbegemeinschaft. Erscheint ein lilafarbener Krokus, gibt es immerhin was fürs Auge. Der Erlös der Aktion kommt einem guten Zweck in Hückeswagen zugute, teilt Modehändler Dirk Sessinghaus auf Anfrage mit.

Die Krokusaktion ist seit jeher der Vorläufer des Frühlingsfestes, dem verkaufsoffenen Sonntag: Am 5. März sind die Geschäfte wieder von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Dort werden den Besuchern Bonbons angeboten. Und wer darin einen Zettel findet, erhält einen Blumenstrauß.

Darüber hinaus findet auf der für den Verkehr gesperrten Bahnhof- und Islandstraße der Frühlingsmarkt statt. Einige Händler vom Wochenmarkt haben ebenso bereits zugesagt wie Hückeswagener Vereine. Das Garten- und Freizeitcenter „Vöpel’s Greenhouse“ aus Junkernbusch wird mit seinem Grill-Truck und seinen Strandkörben kommen. Zudem informieren die Wipperfürther Autohäuser Bongen (VW) und Bergland (Ford) sowie die BEW über E-Mobilität und präsentieren einige mit Strom betriebene Autos. -büba-