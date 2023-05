Erneuter Preis für das Gesundheitsprojekt des Kreises

Dritte Auszeichnung für „OBERBERG_FAIRsorgt“.

Das Projekt „OBERBERG_FAIRsorgt“ konnte sich erneut im Rahmen eines Wettbewerbs durchsetzen und hat beim „Digitalforum Gesundheit – Digitale Gesundheitsstädte und Regionen“ einen der drei gleichrangingen Siegerplätze erreicht. Das teilt die Kreisverwaltung in Gummersbach nun mit.

Der Award zeichnet Pioniere der künftigen Gesundheitsversorgung aus, die Versorgungsabläufe zwischen Leistungserbringern, Krankenkassen sowie Patientinnen und Patienten verbessern und dabei eine besondere Stärke in der Überführung dieser Abläufe in den Versorgungsalltag beziehungsweise in die Versorgungsregionen zeigen.

Man habe die Technik auf die Patienten abgestimmt

Der Fokus liegt dabei auf konsistenten strategischen Prozessen als Voraussetzungen zum Einsatz digitaler Technologien und zur Verbesserung der gesundheitlichen Prävention sowie Diagnostik und Therapie in Medizin und Pflege. Beachtet wurden bei der Bewertung der Einreichungen darüber hinaus der generierte Mehrwert für Lebensqualität, Standortattraktivität sowie für die Attraktivität der Berufe in Gesundheitswesen und Pflege.

Gesundheitsdezernent Ralf Schmallenbach und Projektleiterin Dr. Jessica Möltgen haben den Preis im Rahmen der Verleihung in den Design Offices in Berlin entgegengenommen.

Dazu erklärte Ralf Schmallenbach: „Wir haben die Versorgung von Anfang an vom Patienten gedacht und darauf die Technik abgestimmt – nicht umgekehrt. Es freut uns sehr, dass sich dieses Vorgehen nun auszahlt.“

Einen Preis für das Projekt hatte es bereits vor einigen Monaten gegeben. Der Gründer und Betreiber der in „OBERBERG_FAIRsorgt“ eingesetzten Kommunikationsplattform, die vital.services GmbH aus Leipzig, hatte mit ihrem digitalen Baukasten „GerontoNet“ und „OBERBERG_FAIRsorgt“ als Referenzprojekt den mit 25.000 Euro dotierten Digitalen Gesundheitspreis 2023 von Novartis gewonnen. Und im Jahr 2022 hatte das Projekt bereits den „Telemedizinpreis 2022“ erhalten. -s-g-