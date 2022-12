Erneut Unfall in Westenbrücke

Hückeswagen

+ © Feuerwehr Am Samstagnachmittag kam es auf der B237 im Kreuzungsbereich zur K5 bei Westenbrücke zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. © Feuerwehr

70-Jähriger wird schwer verletzt, 22-Jähriger leicht. Fahrbahn vier Stunden lang gesperrt.

Hückeswagen. -ms- Am Samstag kam es auf der B 237 im Kreuzungsbereich zur K 5 bei Westenbrücke zu einem Verkehrsunfall: Ein weißer Hyundai war mit einem schwarzen VW kollidiert. Beide Fahrer wurden dabei verletzt; ihre Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle weiträumig ab und unterstützte die Polizei. Parallel wurden erste Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von auslaufenden Betriebsstoffen wie Öl und Kühlflüssigkeit getroffen. Dazu wurden insbesondere die Kanaleinläufe gesichert.

Zur umfangreichen Reinigung der Fahrbahnoberfläche wurde eine Fachfirma hinzugezogen. Für die Dauer des Einsatzes war die Straße im betroffenen Bereich voll gesperrt. Hierdurch kam es zu erheblichen Rückstaus in die Innenstadt und in Richtung Hämmern.

Lesen Sie auch Bekommt Remscheid eine zweite JVA? Bekommt Remscheid eine zweite JVA?

Die Polizei schreibt zum Unfallhergang: Um 14.35 Uhr fuhr ein 70-jähriger Wermelskirchener mit seinem VW Up auf der K5 in Richtung B 237. An der Einmündung bremste er zunächst ab, um andere Fahrzeuge passieren zu lassen. Schließlich fuhr er in den Einmündungsbereich ein, um seine Fahrt nach links in Richtung Hückeswagen fortzusetzen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Hyundai. Dessen Fahrer, ein 22-jähriger Hückeswagener, versuchte noch, nach links auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls zogen sich der 70-Jährige schwere und der 22-Jährige leichte Verletzungen zu. Nach vier Stunden konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Mehr Blaulicht-Meldungen aus dem Bergischen.