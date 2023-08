Erfolgreich nach dreijähriger Krankenhaus-Ausbildung

Neun junge Frauen schafften ihre Prüfungen im Bereich der Pflege und zur operationstechnischen Assistentin an der Wipperfürther Helios-Klinik.

Wipperfürth/Hückeswagen. Drei Jahre Theorie und Praxis liegen hinter den Auszubildenden der Helios-Klinik Wipperfürth, jetzt schlossen sie ihre Ausbildung erfolgreich ab. Neun Auszubildende – acht absolvierten ihre Ausbildung im Bereich der Pflege, eine erlernte den Beruf der operationstechnischen Assistentin (OTA) – konnten auf ihre bestandenen Prüfungen anstoßen. Darunter waren mit Tamta Porchkhidze und Luisa Maria Vesper zwei Hückeswagenerinnen, wie Helios-Sprecherin Janine Schulze bestätigt.

Hinter den Absolventinnen liegt eine aufregende und abwechslungsreiche Ausbildung mit vielen Stunden Theorie sowie zahlreichen Praxiseinsätzen in und außerhalb der Klinik. „Ausgestattet mit dem nötigen Fachwissen sind die neuen Fachkräfte jetzt für den Berufsalltag bestens gerüstet“, berichtet Janine Schulze. Klinikgeschäftsführerin Nasanin Chenari betont: „Ich freue mich, dass wir sechs der Absolventinnen im Bereich der Pflege als neue Kolleginnen in unserer Klinik begrüßen dürfen.“ Die Ausbildung von Pflegefachfrauen und -männern sowie operationstechnischen Assistentinnen und Assistenten habe einen besonderen Stellenwert: „Wir bilden für die Zukunft unserer Klinik aus. So stellen wir hervorragend geschulten Nachwuchs für unser Krankenhaus sicher.“

Auszubildende der Helios Klinik-Wipperfürth werden während ihrer Ausbildung intensiv durch die Praxisanleiter betreut und gefördert. „Unser Ziel ist es, ihnen durch einen engen Austausch mit dem pflegerischen und ärztlichen Dienst der Klinik umfassende praktische und theoretische Kenntnisse für den späteren Beruf zu vermitteln“, versichert Pflegedirektorin Kerstin Weitzenkamp. Zudem gebe es immer mehr Weiterbildungsmöglichkeiten, die die Berufe im Krankenhaus sehr abwechslungsreich und attraktiv machten.

Im Oktober starten 14 weitere Auszubildende in ihr erstes Lehrjahr zur Pflegefachkraft, zwei Azubis erlernen seit Anfang August den Beruf des operationstechnischen Assistenten.

Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz sind jederzeit möglich – per E-Mail an kerstin.weitzenkamp@helios-gesundheit.de oder per Post an Helios-Klinik Wipperfürth, Pflegedirektorin Kerstin Weitzenkamp, Alte Kölner Straße 9, 51688 Wipperfürth. büba