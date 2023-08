Er weiß, wie man in Würde strauchelt

Der Frank Stochert kommt zur Lesung ins Kultur-Haus Zach.

Hückeswagen. Das Leben und der Alltag mögen in erster Linie als farblose Routine daherkommen. Der im Rheinland lebende Autor Frank Stochert erörtert in seinen schrägen Kurzgeschichten mit subtilem Humor und viel Sinn für die „Schönheit des Missgeschicks“ das Leben. Davon können sich die Zuhörer am kommenden Sonntag, 13. August, ab 15 Uhr ein Bild machen, denn der Autor liest im Kultur-Haus Zach erstmalig aus seinem Buch „In den Ecken war´s besonders schlimm“.

Dabei thematisiert Frank Stochert beispielsweise Fragen, wie man seine Chips-Sucht endlich in den Griff bekommt, sich vor allzu freundlichen Mitmenschen geschickt und elegant in Sicherheit bringen kann oder wieso man von einem Missgeschick zum nächsten springt, obwohl man doch stets bemüht und höflich ist.

Er stellt eine Geschichte von den Tücken des Alltags vor

Stefan Noppenberger vom Trägerverein des Kultur-Hauses ruft dazu auf, dem Autor in kurzen Episoden in die Ecken seines Lebens zu folgen – ob an der Supermarktkasse, am Flughafen, im unendlichen Labyrinth der zwischenmenschlichen Kommunikation oder gleich mitten hinein ins Eheleben. „Im Mittelpunkt meiner Geschichten stehen die Tücken des Alltags und die vielfältigen Möglichkeiten, in Würde zu straucheln“, berichtet Stochert.

Karten für die Autorenlesung zum Preis von zehn Euro gibt’s im Vor­verkauf (Abendkasse: 12 Euro) in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online: www.kultur-haus-zach.de büba