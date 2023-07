Er vermittelt Kampfkunst im Schatten des Buddhas

45 Sechstklässlern aus Wetzlar bekamen von Martin Würfel Einblicke in Xing Yi Quan.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Als 110 Kinder der Gesamtschule Schwingbach vom hessischen Wetzlar ins nordrhein-westfälische Radevormwald aufbrachen, hätten sie wohl kaum daran gedacht, dass sie auf ihrer Klassenfahrt ins Bergische, nur knapp 130 Kilometer von zu Hause entfernt, auch einen kleinen Abstecher ins Reich der Mitte unternehmen würden. Doch ebendiese besonderen Vorzüge bietet die Stadt auf der Höhe ihren Besuchern mit dem Asiatischen Museum in Sieplenbusch.

Bei strahlendem Sonnenschein, fanden sich 45 gut gelaunte Sechstklässler, in Begleitung von Klassenlehrerin Ute Kaiser und Betreuerin Laura Nickel, auf einem Feld neben dem Museum wieder. Im Schatten einer großen Buddha-Statue hieß sie Martin Würfel willkommen.

Der 49-Jährige aus Breckerfeld ist ausgebildeter Taiji-Lehrer und kein Unbekannter in Radevormwald. Im Asiatischen Museum hat er schon häufiger Workshops in asiatischen Kampfkünsten angeboten und ist versiert im Umgang mit historischen Schwertern und Säbeln. Doch ganz so martialisch sollte es mit den Schülern nicht hergehen. Stattdessen hatte sich Würfel einen alltagstauglichen Inhalt überlegt, der sich auch innerhalb von knapp 90 Minuten übermitteln lässt: Xing Yi Quan. „Ich will heute mit den Kindern eine Bindung eingehen und ihre Aufmerksamkeit auf Kampfkunst lenken“, erklärte Würfel. Es ging ihm weniger darum, die Schüler in kurzer Zeit zu schulen, sondern durch kleine Experimente und Übungen ihr Interesse zu wecken.

Drei wichtige Tipps gab Würfel seinen Schülern aus Wetzlar bereits in den ersten Minuten mit: „Distanz, Timing und Prävention.“ Wer sich gut selbst verteidigen wolle, erklärte Würfel, brauche eine gewisse Distanz zu seinem Gegenüber. Nur mit körperlichem Abstand habe man Zeit. „Die Distanz hilft mir, Zeit für Entscheidungen zu verschaffen, kurz darüber nachzudenken, wie ich Schläge oder Tritte abwehren kann“, erklärte Würfel. Auch das Timing sei von elementarer Bedeutung. Wer zuerst zuschlage, habe kaum Zeit für die Abwehr. Das Allerwichtigste in der Selbstverteidigung sei die Prävention. So weit vorauszudenken, damit man gar nicht erst in eine gefährliche, handgreifliche Situation gerät.

Sollte es aber mal doch dazu kommen, hatte der ausgebildete Taiji-Lehrer einige einfache Bewegungen für die Kinder parat, um Schläge abzuwehren oder sich aus fixierenden Handgriffen zu befreien. Dass es dabei nicht immer nur um die eigene Muskelkraft geht, sondern vor allem darum, physikalische Kräfte für sich zu nutzen, stellte der 49-Jährige eindrucksvoll unter Beweis: Er ließ sich zuerst von einem Schüler stoppen, dann von zwei hintereinander stehenden Jungs, die versuchten, den Lehrmeister beiseite zu drücken. Obwohl sich Miles und Lucas merklich anstrengten, bewegte sich Martin Würfel, der mit beiden Beinen fest auf dem Boden stand, keinen Millimeter. Er ließ Miles und Lucas praktisch an sich abprallen. Lucas drückte Miles regelrecht an Martin Würfels Brust. „Was lernen wir hier? Kraft ist nicht alles, sie summiert sich hier nicht. Mit der richtigen Körperstruktur lässt sich Muskelkraft in den Boden ableiten.“ Dafür stand Würfel etwas breitbeinig, ein Fuß vor dem anderen und mit dem Oberkörper leicht nach vorne gebeugt, dar. „Wenn ihr nächstes Jahr Physik und Vektorberechnungen in der Schule macht, denkt an meine Worte“, sagte der Lehrmeister und schmunzelte.

Für Miles und Lucas eine interessante Lektion. „Ich habe mal früher Judo gemacht, aber davon kann ich nichts mehr“, sagte Lucas (12). Mittlerweile spiele er lieber Basketball. Die Einführung in die Selbstverteidigung? Für ihn daher nur mäßig spannend. Miles (12) dagegen konnte der Übung mehr abgewinnen, obwohl er selbst sich noch nie an eine Kampfsportart gewagt hatte. „Mein Bruder hat Taekwondo gemacht, das sah eigentlich immer cool aus, aber ich selbst spiele lieber Fußball und Handball.“ Trotzdem, gab er zu: „Ich hätte schon gedacht, dass wir ihn zusammen wegdrücken können. Das hat mich schon überrascht, auch wie wenig Kraft nötig ist, um sich von einem festen Handgriff zu befreien.“

Pädagogin Ute Kaiser sah ihren Schülern gerne dabei zu, wie sie gegenseitig die Übungen an sich ausprobierten. „Ich erlebe meine Schüler sehr entspannt und aufgeschlossen. Ziel des Ausflugs war auch, sie durch diese Erfahrung zu stärken. Denn aktuell hört man ja immer wieder davon, dass die Aggression unter Jugendlichen zunimmt.“ Auch wenn es an der Gesamtschule Schwingbach kein akutes Aggressionsproblem auf dem Schulhof gebe, sich selbst verteidigen zu können, könne nicht schaden.

Zur Person

Martin Würfel hat seine Ausbildung zum Taiji-Lehrer am TCM Institut Köln unter Prof. Dr. Dr. Wenjun Zhu absolviert und bildet sich als Privatschüler regelmäßig weiter. Seit mehr als 35 Jahren trainiert er schon und lehrt mittlerweile auch selbst, hauptsächlich Erwachsene, in Breckerfeld.