Er ist ein Leben lang dabei

Josef Blumberg (92) ist das älteste Mitglied der Kolpingsfamilie Hückeswagen.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Ein Kolping-Jubiläum zu feiern, ist für Josef Blumberg nichts Neues. Noch gut kann er sich an frühere Festlichkeiten zu „runden Geburtstagen“ des Vereins erinnern, darunter die 125-Jahr-Feier und sogar das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen 1953. Die Männer auf den alten Schwarz-Weiß-Fotos, die mit Krawatten und Anzügen vor dem Kolpinghaus stehen, kennt er fast alle mit Namen. „Viele davon sind aber auch schon verstorben“, fügt Blumberg hinzu.

Sein persönliches „Familien-Buch für den Kolpingsohn“ dokumentiert den 18. April 1948 als Aufnahmedatum. „Man musste damals 18 Jahre alt sein, um aufgenommen zu werden“, sagt der Hückeswagener, der auf dem Höchsten geboren wurde und dort auch noch lebt. In dem Buch kleben die Marken, die die Bezahlung des Mitgliedsbeitrags belegen. Blumberg hatte früher noch selbst an den Haustüren der Mitglieder die Beiträge einkassiert.

Die Geschichte von Adolph Kolping und der Gründung des Kolpingwerks kennt der 92-Jährige in- und auswendig. Bereits 1850 schlossen sich auf Anregung des Gesellenvaters drei Kolpingsfamilien zum „Rheinischen Gesellenbund“ zusammen, dem Vorläufer des heutigen Verbands, der 1935 in Kolpingwerk umbenannt wurde. Schon drei Jahre später, 1853, gründete sich die Hückeswagener Kolpingsfamilie.

Als katholischer Sozialverband spielt auch der religiöse Gedanke eine Rolle. Josef Blumberg war von seinen Eltern christlich erzogen worden und schon in jungen Jahren als Messdiener aktiv.

Er war auch in Rom bei der Seligsprechung Kolpings dabei

Nach Kriegsende und durch seinen erlernten Handwerksberuf trat er dem „Katholischen Gesellenverein“ bei. Durch die Heirat ging er am 1. Januar 1954 in „Alt-Kolping“ über. „Wir haben uns mehrmals in der Woche getroffen“, erzählt der 92-Jährige. Gemeinsam wurde Holzspielzeug für die Kinder zu Weihnachten gebastelt oder Theaterstücke einstudiert und vorgeführt. Obligatorisch wurde die Bezirkswallfahrt zur Minoritenkirchen in Köln, wo der Gesellenvater Adolph Kolping beigesetzt ist. Gute Erinnerungen hat Blumberg an die Ferienfahrten nach Elkeringhausen (Winterberg). Mehr als 60.000 Menschen und Pilger nahmen an der Seligsprechungsfeier Adolph Kolpings am 27. Oktober 1991 in Rom teil. Auch Blumberg war mit einer Gruppe der Hückeswagener Kolpingsfamilie für eine Woche nach Rom gereist. In seiner Predigt sagte Papst Johannes Paul II. damals auf dem Petersplatz: „Kolping versuchte, die Christen aus ihrer Trägheit aufzurütteln und sie an ihre Verantwortung für die Welt zu erinnern.“

Mit seiner zweiten Ehefrau Marlis ist der Hückeswagener bei den „Jungen Alten“ aktiv. „Wir sind alle drei Wochen Wandern gegangen“, berichtet Blumberg. Die Wandergruppe wurde 1995 gegründet. Mit der Zeit stießen immer mehr Wanderlustige hinzu. „Es ist eine sehr schöne Gemeinschaft“, sagt das Ehepaar, das der Gesundheit geschuldet heute nur noch zum Kaffeetrinken vorbeischaut.

Nicht nur die Kolpingsfamilie hat in diesem Jahr Grund zum Feiern. Josef Blumberg wird auch ganz persönlich vom Kolpingwerk für seine 75-jährige Mitgliedschaft geehrt. Für den 92-Jährigen steht fest: Wer einmal Kolpingmitglied ist, der bleibt es ein Leben lang.