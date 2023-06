Er führt die Hückeswagener durch die Wildnis

Der gelernte Erzieher David Visse (33) beginnt im Herbst die Ausbildung zum Outdoor-Guide.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Für David Visse war die Arbeit als Erzieher und Erlebnispädagoge ein Wunschberuf, dem er unter anderem im Hückeswagener Jugendzentrum (Juze) als pädagogischer Leiter von 2016 bis 2023 nachgegangen ist. Den Kinder- und Jugendgruppen hat er in der Praxis die Natur nahegebracht – im Wald, am Lagerfeuer oder auch beim Bogenschießen. Jetzt möchte sich der 33-Jährige zum Outdoor-Guide und Wildnisführer weiterbilden. Die Ausbildung soll im Herbst in Freiburg beginnen.

Mit der Zertifizierung will er ab Sommer 2024 dann freiberuflich für Firmen, Gruppen und Privatpersonen Überlebenstraining, aber auch Naturheranführungen und Waldbaden anbieten.

Sein Bildungsweg verlief nicht geradlinig

Das Ende seiner Arbeit im Jugendzentrum bedauert Visse. Die Stadt hatte ihm zwar nach dem Weggang von Leiterin Andrea Poranzke Ende Januar die Gesamtleitung angeboten, „aber wir sind finanziell nicht übereingekommen“, erklärt der Erzieher. Auf das neue Ziel freut sich der kreative und naturverbundene Hückeswagener schon sehr und schreckt auch nicht vor den Anstrengungen zurück. „Ich habe schon immer erreicht, was ich erreichen wollte“, sagt er selbstbewusst.

Sein Bildungsweg ist nicht geradlinig verlaufen, was schon zur Schulzeit an der Realschule begann. „Ich war für meinen bunten Irokesen-Haarschnitt bekannt und habe wirklich viel Unsinn gemacht“, gibt er zu. Als Kind hatte er noch Fußball und Handball gespielt. Als Jugendlicher taten sich dann andere Interessen auf.

Doch ohne Fleiß kein Preis. In Klasse 8 ist David Visse von der Realschule zur Hauptschule gewechselt. Heute reflektiert er sein Verhalten. „Das klassische Schulsystem mit Frontalunterricht war nicht so mein Ding“, ist er überzeugt.

Nach dem Hauptschulabschluss ging er zum Berufskolleg mit Hauptfach Metalltechnik – doch nur kurz. In dieser Phase sei er über den damaligen Juze-Leiter Jost Belzer zum Jugendzentrum gekommen und konnte bei der Stadt ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beginnen. Hier reifte der Wunsch, eine Erzieherausbildung zu beginnen. Doch dazu benötigte der Hückeswagener die Mittlere Reife. Es folgte ein Einstiegsqualifizierungsjahr in einem Fotostudio und eine schulische Ausbildung zum Sozialhelferassistenten, wobei er auch seinen Realschulabschluss nachholen konnte. Nach zwei Jahren bekam er eine Halbtagsstelle in einem Behindertenwohnheim der Lebenshilfe.

„In dieser Zeit habe ich viel für mein Leben gelernt“, sagt er. Es folgten weitere Arbeitsstellen, bis Visse nach fünf Jahren zurück zum Jugendzentrum kam und als stellvertretender Leiter einstieg. Neben der Arbeit absolvierte er die dreijährige Erzieherausbildung, bildete sich zum Erlebnispädagogen weiter und bestand das Fachabitur mit 1,4.

Das sind die Voraussetzungen, um Outdoor-Guide zu werden

Der Ausbildung zum Outdoor-Guide sieht er gelassen entgegen, obwohl eine physische und psychische Belastbarkeit vorausgesetzt wird. Die Teilnehmer müssen in der Lage sein, zwölf Kilometer mit Gepäck im weglosen Gelände laufen zu können oder auch mal längere Zeit ohne Essen und Trinken auskommen. Idealerweise bringen die angehenden Outdoor-Guides Trekking-, Kletter- und Kanuerfahrung mit.

„Vielleicht muss ich an meine Grenzen gehen. Ich weiß aber auch, was ich kann. Das meiste spielt sich sowieso im Kopf ab“, sagt der 33-Jährige zuversichtlich. Zu Fuß ist der Hückeswagener schon immer viel unterwegs gewesen, unter anderem mit Hündin Chaya. „Ich habe schon im Wald übernachtet, kann Vögel an ihrem Gesang erkennen und weiß, wie man Wasser aus Birkenrinde gewinnt“, nennt er Beispiele. Auf seinen Reisen nach Asien (Borneo) und Afrika hat er im Dschungel oder auf einer Wasserplattform übernachtet, hatte im Sumpf etliche Blutegel am Körper kleben sowie handgroße Spinnen und Schlangen fotografiert. „Das sind coole Erfahrungen, die einem keiner mehr nimmt“, sagt Visse.

Die Ausbildung ist in Module aufgeteilt. Die Inhalte klingen abenteuerlich: Outdoor-Erste-Hilfe, DLRG-Rettungsschwimmerschein in Silber, siebentägige Flussfahrt mit dem Kanu, Felsklettern, Seil- und Knotentechnik sowie Übernachtung in einer Eishöhle in den Alpen ohne Essen und Trinken zählen dazu. Dabei ist wichtig zu wissen, welche Pflanzen und Beeren essbar und welche giftig sind.

Für Visse wird die Ausbildung eine Wissenserweiterung, die er an andere Menschen weitergeben kann. „Besonders Kinder sollten mehr über die heimische Tier- und Pflanzenwelt erfahren“, ist sein Wunsch. Klar sei ihm, dass in Nordrhein-Westfalen, wo die Fichtenwälder zum größten Teil verschwunden sind, ein Überlebens-Training nur wenig Sinn macht. Ein Survival-Wochenende mit Kompass und Karte im Sauerland oder in der Eifel kann sich der Erlebnispädagoge jedoch sehr gut vorstellen. Aber auch Waldbaden zum Abschalten vom Alltagsstress und bewussten Erleben der Natur möchte er unter seinem neuen Logo „Abenteuer Fuchs“ anbieten. „Schön wäre es auch, wenn ich einen eigenen Wald hätte, wo solche Aktionen möglich sind“, sagt er – und hat schon ein weiteres Ziel ins Auge gefasst.

Ausbildung

Module: Die Outdoor-Guide-Ausbildung gliedert sich in fünf Ausbildungsblöcken, wobei die nachfolgende Auflistung nur einen kleinen Einblick darstellt.

Grundlagen: Ausrüstungskunde, Ernährung, Konservierung von Lebensmitteln, Gewinnung und Filtern von Trinkwasser, Notfall- und Krisenmanagement.

Bergwandern: Gehtechnik, Seiltechnik, Naturschutz, Orientierung mit Karte und GPS

Felsklettern: Kletter- und Sicherungstechnik, Abseilen am Naturfelsen

Kanuguide: Fahrtechnik, Floßbau, Gewässerkunde und Strömungslehre, Wildwasser schwimmen, Methoden zur Rettung von Teilnehmern

Wildnispädagogik & Treckingtouren: Sprache der Vögel, Hüttenbau, natürliche Orientierung, Wetterkunde, Fährten- und Spurenlesen, Reiserecht

Bushcraft-Seminar: Lagerbau, Knotenkunde, Umgang mit Messern und Werkzeugen, Kochen auf Lagerfeuer, Heilpflanzenkunde, essbare Pflanzen, Bogenschießen, Naturschutzregelungen