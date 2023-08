Entsteht ein „Bergbauspielplatz Eschelsberg“?

Bodendenkmal-Fläche von rund 2000 Quadratmetern im Neubaugebiet soll auf besondere Art genutzt werden.

Von Brigitte Neuschäfer

Hückeswagen. Bodendenkmäler haben es so an sich, dass man meistens wenig bis nichts davon sieht, weil das Denkmalwürdige in vielen Fällen unter der Erdoberfläche liegt. So ist das auch im Brunsbachtal: Während der Bauleitplanung für das neue Wohngebiet Am Eschelsberg hatte sich herausgestellt, dass dort auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern ein Bodendenkmal verborgen ist. Weitere Untersuchungen ergaben, dass es sich dabei um eine Abraumhalde aus dem Mittelalter handelt.

Der im April 2022 verstorbene Heimatforscher Siegfried Berg, der viel zum Thema Bergbau in Hückeswagen geforscht und dazu auch ein Buch geschrieben hatte, hatte Ende 2018 die Existenz des alten Stollens publik gemacht. Um eine sinnvolle Nutzung der Fläche zu ermöglichen, ohne dabei Belange des Denkmalschutzes zu verletzen, wurde entschieden, diese 2000 Quadratmeter im Neubaugebiet nicht zu bebauen, sondern einen großen Spielplatz darauf anzulegen.

Spielplatz soll historische Gegebenheiten aufgreifen

Es wird ein für Hückeswagen und die Region einmaliger Spielplatz sein, denn er nimmt Bezug auf die historischen Gegebenheiten und greift sie auf. In einer Verwaltungsvorlage für den Bauausschuss, der am Donnerstagabend tagte, ist die Rede von einem „thematischen Abenteuerspielplatz“. Verschiedene Spielelemente und -geräte werden die Themen Bergbau, Stollen und Schatzsuche in den Mittelpunkt rücken.

Auch ein „Denkmal-Lehrpfad“ für Groß und Klein ist geplant, der die Stadtgeschichte „erlebbar“ machen kann. Das Projekt soll in enger Abstimmung mit dem Landschaftsverband Rheinland als zuständiger Denkmalbehörde geplant und umgesetzt werden. Sicher ist schon jetzt: Dieser Abenteuerspielplatz auf historischem Grund wird teuer. Die Stadt hofft daher auf finanzielle Förderung aus dem „Leader“-Programm. Dazu muss nun aber erst einmal eine Entwurfsplanung mit Kostenberechnung vorgelegt werden. Noch nannte die Verwaltung keine konkreten Zahlen.

Theoretisch ist eine Förderung von 70 Prozent der Kosten möglich, die restlichen 30 Prozent müsste die Stadt selbst aufbringen. Die offizielle Bewerbung für die Förderung wird nun im September eingereicht. Angelegt werden soll der neue Spielplatz dann im nächsten Jahr.

Die geplante große Investition in den Abenteuerspielplatz mit „Denkmal-Charakter“ kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stadt seit Jahren viel zu wenig Geld im Haushalt eingeplant hat für notwendige Investitionen in die bestehenden Spielplätze und vor allem für deren kostenaufwendige laufende Unterhaltung. Nach Daten der Verwaltung müssten allein in diesem Jahr noch 56.000 Euro aufgebracht werden für dringend erforderliche Instandsetzungsarbeiten auf den kommunalen Spielplätzen.

Unter anderem ist das Hauptspielgerät auf dem Platz am Fliederweg marode, sämtliche Kunststoffteile müssten ausgetauscht werden. Der Bauhof hat es zwar notdürftig geflickt, so dass es noch nicht gesperrt werden musste, für die umfassende Reparatur würden aber mehr als 27.00 Euro anfallen, für ein neues Gerät sogar rund 40.000 Euro.

Zur Verfügung steht laut Haushaltsansatz in diesem Jahr aber nur ein Budget von 13.500 Euro. Ein Teil davon wurde bereits ausgegeben, übrig sind inzwischen nur noch 8000 Euro. Das ist gerade mal ein Siebtel dessen, was eigentlich noch im laufenden Jahr für die wichtigsten Unterhaltungsarbeiten auf den Spielplätzen gebraucht wird.

Andreas Wurth von den Grünen sprach im Ausschuss die chronische Unterfinanzierung der Spielplätze an und forderte: „Wir müssen da einfach viel mehr Geld in die Hand nehmen und das bei den Beratungen des neuen Haushalts im Blick behalten.“ Jürgen Becker (SPD) regte an, bei der heimischen Industrie stärker für Spielplatz-Sponsoring zu werben. Gefunden werden müssten Sponsoren, die es der Firma Pflitsch nachmachen: Das mittelständische Unternehmen von der Wupper-Vorsperre hatte der Stadt zum Firmenjubiläum eine große Spende für den Spielplatz an der Goethestraße übergeben. Bürgermeister Dietmar Persian will das im Dialog mit örtlichen Unternehmern ansprechen, sagte er im Ausschuss zu.

Er stellte aber auch klar: „Vielleicht finden wir tatsächlich Sponsoren für einzelne Spielgeräte, aber die dauerhafte Unterhaltung unserer Spielplätze wird immer Sache der Stadt bleiben und uns dauerhaft viel Geld kosten.“

Hintergrund

Sicherheitscheck: Der Bauhof fährt die mehr als 20 Spielplätze der Stadt wöchentlich an, um zu kontrollieren, ob die hohen Standards zur Gewährleistung der Sicherheit für spielende Kinder noch erfüllt sind. Daneben gibt es jährlich eine Hauptinspektion, bei der alle Mängel aufgelistet werden. Das kann auch mal zur Sperrung von Spielgeräten führen. Aktuell ist ein Gerät am Kastanienweg wegen mangelhafter Standfestigkeit gesperrt. Die Stadt plant 30.000 Euro ein für ein neues Spielgerät.

Was hat Vorrang? Nach der Jahresinspektion erstellt die Stadt eine Maßnahmenliste. Wichtigstes Kriterium bei der Reihenfolge ist die Frage, ob ein Spielgerät weiter genutzt werden kann. Mangelnder Fallschutz stellt eine Hauptgefahr dar, die zur sofortigen Sperrung der Geräte führt, wenn die Mängel nicht umgehend beseitigt werden können.

Aktuelle Probleme: Einen Großteil der akuten Probleme machen die Fallschutzflächen unter den Schaukeln aus, die nach den aktuellen technischen Vorschriften zu gering bemessen sind. Die Arbeiten kann der Bauhof erledigen, aber das Material ist teuer. Rund 20.000 Euro muss die Stadt allein dafür aufbringen.