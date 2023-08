Endlich wieder freie Fahrt auf der L68

Nach sechseinhalbwöchigen Einschränkungen soll die Sperrung zwischen Unterscheideweg und Bockhacken am Wochenende wieder aufgehoben werden.

Hückeswagen. Trotz des schlechten Sommerwetters gibt es eine gute Nachricht für die Anwohner der Ortschaften entlang der Landstraße zwischen Unterscheideweg und Bockhacken: Nach sechseinhalbwöchigen Einschränkungen dürfte die L68 vor ihren Haustüren an diesem Wochenende wieder für den Verkehr freigegeben werden. Rainer Herzog, Sprecher des Landesbetriebs Straßen NRW, bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion:

„Erklärtes Ziel ist, die Sperrung zum Wochenende aufzuheben.“ Bereits am Freitag sollte, so die Vorankündigung, alles fertig sein. Möglich sei, dass im Anschluss noch kleinere Restarbeiten zu erledigen seien, die aufgrund der Witterung nicht mehr abgeschlossen werden konnten. „Diese werden dann jedoch ohne Vollsperrung zu erledigen sein“, verspricht Herzog.

Mit dem ersten Tag der Sommerferien am 22. Juni startete die Sanierung der L68 auf dem 2,7 Kilometer langen Teilstück zwischen der Einmündung zur L101 über Straßweg bis Bockhacken. Im Frühjahr 2020 war bereits der Asphalt zwischen Schückhausen und Neuenhaus erneuert worden – ebenfalls unter Vollsperrung. Nur in der Ortsdurchfahrt Straßweg wurde in den vergangenen Wochen die vier Zentimeter dicke Deckschicht weggefräst und erneuert, während auf den Teilstücken bis Scheideweg und Bockhacken auch die Binderschicht entfernt wurde. Insgesamt wurden dort zehn Zentimeter Asphalt aufgebaut. büba