„Emmi“ strickt kuschelige Mützen

Mit viel Liebe zum Detail strickt die 96-Jährige Emmi seit 2022 kuschelige Mützen für die Neugeborenen der Helios-Klinik in Wipperfürth.

96-jährige Wipperfürtherin freut sich, wenn sie Neugeborenen warmen Start ermöglicht.

Von Joachim Rüttgen

Wipperfürth. Während andere als Hobby vielleicht Kreuzworträtsel lösen, Briefmarken sammeln oder um die Talsperre joggen, greift Emmi täglich zu den Stricknadeln. Mit viel Liebe zum Detail strickt die 96-Jährige kuschelige Mützen für die Neugeborenen der Helios-Klinik in Wipperfürth. Jede Babymütze ist liebevoll angefertigt und schützt die Kleinsten vor kalten Temperaturen.

„Alles für die Kinder“ – diese Einstellung begleitet Emma nach Angaben von Kliniksprecherin Janine Schulze schon ihr ganzes Leben. Selbst Mutter von mehreren Kindern, habe sie schon immer durch Handarbeit die Kleidung ihrer Kinder vervollständigt. Zudem unterstützte sie mehr als 45 Jahre Basar-Verkäufe für den guten Zweck mit ihren Handarbeitsarbeiten.

Schon mehr als 300 Mützchen sind so entstanden

Seit 2022 hat „Emmi“, wie die fitgebliebene Dame liebevoll genannt wird, eine neue Strickerfüllung gefunden und strickt die Neugeborenenmützen für die Helios Klinik. „Inzwischen müssen es mehr als 300 der kleinen Exemplare sein, die die 96-Jährige mit Hilfe von Wolle und Stricknadeln produziert hat“, berichtet Janine Schulze.

„Für mich bedeutet dies aber keine Arbeit, sondern eine schöne Beschäftigung. Ich habe ja genügend Zeit“, sagt die Rentnerin. Das Stricken helfe ihr dabei, die Tage strukturiert anzugehen. Zumeist schaffe sie zwei Mützchen am Tag, im Anschluss schlägt sie schon einmal die Maschen für eine dritte Mütze auf. „So mache ich mir den Wiederbeginn selbst einfacher und starte am nächsten Tag direkt motiviert in die Herstellung der nächsten Haube“, sagt Emmi und beschreibt damit ihren ganz eigenen Strickprozess. Beim „Ausmachen“ duldet die Rentnerin dann aber auch keine Störung, da das Zählen während des Maschenabnehmens Konzentration erfordert.

Wird Emmi durch Unvorhergesehenes daran gehindert, täglich mindestens zwei Baby-Mützchen herzustellen, entsteht inzwischen eine gewisse Unzufriedenheit bei ihr, berichtet Janine Schulze. Das Stricken der Neugeborenenmützen sei ein fester Bestandteil ihres Alltags geworden.

Das wärmende Geschenk erhalten alle frischgebackenen Eltern der Helios-Klinik Wipperfürth kurz nach der Geburt. „Da bei Babys die meiste Wärme besonders über den Kopf verloren geht, wärmen die Mützen die Kleinsten und helfen dabei, die Körpertemperatur stabil zu halten“, berichtet die Sprecherin der Klinik. Passend zur Jahreszeit seien die Mützen dabei mal dicker, mal dünner und würden in verschiedenen Farben für Jungen und für Mädchen angefertigt.

Das Stricken bereitet der 96-Jährigen Emmi viel Freude: „Ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Mütze fertig habe. Dann weiß ich, dass wieder ein Neugeborenenköpfchen gut behütet ins Leben startet“, sagt sie zufrieden.