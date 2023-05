Eltern müssen wohl mehr zahlen für die OGS

Schulausschuss schlägt neue Beitragsstaffelung vor.

Hückeswagen. Im Schulausschuss ging es um die Elternbeiträge für das Angebot des Offenen Ganztages (OGS). Die Beitragstabelle wurde zuletzt vor acht Jahren angepasst, ausschlaggebend für die jetzige Erhöhung waren auch die Tariferhöhungen für das Personal beim OGS-Träger, dem Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte.

Schon im laufenden Schuljahr war für die Schloss-Stadt ein Eigenanteil von 109.000 Euro entstanden. Dem wolle man durch eine Erhöhung der Elternbeiträge begegnen. Der Vorschlag der Verwaltung habe ursprünglich eine Erhöhung von monatlich zehn Euro in den Einkommensstufen 0 bis 4 vorgesehen sowie eine Erhöhung von monatlich 51 Euro in der höchsten Einkommensstufe 5. Das war allerdings bei den Fraktionen nicht gut angekommen, man wolle lieber eine gleichmäßige Erhöhung in allen Einkommensstufen sowie die Einführung einer zusätzlichen Einkommensstufe 6, hieß es damals. Die Einkommensstufen sind wie folgt aufgeteilt: 0 bis 12.000 Euro Jahreseinkommen, 1 bis 24.000 Euro, 2 bis 36.000 Euro, 3 bis 48.000 Euro, 4 bis 60.000 Euro und 5 über 60.000 Euro. Stufe 5 wird künftig nun bis 60.000 Euro sein und die neue Stufe 6 über 72.000 Euro.

Die Erhöhung der Beiträge liegt bei etwa 20 Prozent – angesichts der allgemeinen Preisentwicklungen von 2015 bis 2022 in Höhe von 15 Prozent sei diese Erhöhung nicht als unverhältnismäßig anzusehen. Bislang seien die Beiträge wie folgt gestaffelt – Stufe 0: 20 Euro für das erste Kind, zehn Euro für jedes Folgekind, Stufe 1: 35 Euro und zehn Euro, Stufe 2: 61 Euro und zehn Euro, Stufe 3: 103 Euro und 20 Euro, Stufe 4: 166 Euro und 50 Euro sowie Stufe 5: 170 Euro und 80 Euro. Ab dem nächsten Schuljahr sind die Beiträge wie folgt gestaffelt: Stufe 0: 24 Euro und zwölf Euro, Stufe 1: 42 Euro und zwölf Euro, Stufe 2: 73 Euro und zwölf Euro, Stufe 3: 124 Euro und 24 Euro, Stufe 4: 199 Euro und 60 Euro, Stufe 5: 204 Euro und 96 Euro sowie Stufe 6: 221 Euro und 108 Euro. Durch diese Erhöhung wird mit einer Mehreinnahme von etwa 53.000 Euro gerechnet. Die Empfehlung wurde einstimmig angenommen, der Beschluss wird endgültig im Stadtrat erfolgen. wow