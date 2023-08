Einwohnerzahl sinkt weiter

Hückeswagen.- Es geht weiter abwärts mit der Einwohnerzahl der Schloss-Stadt. Hält der Trend an, könnten Hauptwohnsitze noch in diesem Jahr unter die 15.000er-Marke rutschen – Ende Juli hatten gerade noch 15.066 Menschen ihren Erstwohnsitz in Hückeswagen angemeldet, das waren 8 weniger als im Juni. Auch bei den Nebenwohnsitzen gab es einen Rückgang um 3 auf 380.