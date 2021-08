Einwohnerverlust ist kaum zu stoppen

+ © Mittelstädt Die Bevölkerungszahl schrumpft seit 2004. Nach den Prognosen, die die Kreisverwaltung vorgelegt hat, bis auf rund 14000 im Jahr 2040. © Mittelstädt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Karsten Mittelstädt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Karsten Mittelstädt schließen

Nach einer Prognose des statistischen Landesamtes IT NRW schrumpft Hückeswagen bis 2040 auf 14 024 Personen.

Von Joachim Rüttgen und Karsten Mittelstädt

Die Schloss-Stadt ist in den vergangenen sechs Jahren einwohnermäßig leicht geschrumpft. Das geht aus den Gemeindeporträts aus den 13 Kommunen des Kreises hervor, die der Kreis mit Stichtag 31. Dezember 2017 veröffentlicht hat. Die Porträts enthalten die Geburten und Sterbefälle sowie die Zu- und Fortzüge von 1997 bis 2017. Ebenso sind die Altersgruppen der Zu- und Fortzüge im Jahr 2017 in Grafiken zusammengefasst.

+ Standpunkt von Karsten Mittelstädt © RGA

Die Broschüre enthält die aktuellen Bevölkerungszahlen, die vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) veröffentlicht wurden. Diese Zahlen basieren auf der Fortschreibung des Zensus 2011 und beziehen sich auf den Hauptwohnsitz. Die durch den Zensus ermittelten Daten können von den Daten der Städte und Gemeinden abweichen.

Hückeswagen zählte laut Gemeindeporträt Ende 2017 exakt 15 058 Einwohner nach 15 218 Ende 2011. Ende vergangenen Jahres lebten 13 826 Deutsche und 1232 Ausländer in Hückeswagen. 2017 gab es in der Schloss-Stadt 123 Geburten und 178 Sterbefälle, außerdem 762 Zuzüge und 865 Fortzüge. Damit haben mehr Menschen die Stadt verlassen als sich hier niedergelassen. Bei den Altersgruppen ergibt sich folgendes Bild: Den größten Anteil machten zum 31. Dezember 2017 die 45-bis 65-Jährigen aus: 4958 Frauen und Männer lebten in Hückeswagen, gefolgt von 3212 Menschen zwischen 25 und 45 Jahren und 2278 Frauen und Männern zwischen 65 und 80 Jahren. Die ab 80-Jährigen machten einen Anteil von 1009 aus. 19 bis 25 Jahre alt waren 943 Bürger, 860 waren zehn bis 16 Jahre alt, 537 waren 16 bis 19 Jahre alt. Sechs bis zehn Jahre waren 483 Kinder, zwischen drei und sechs Jahre 377 Mädchen und Jungen und 401 waren unter drei Jahre.

Abteil der über 80-Jährigen steigt auf 1571 Personen

Interessant auch die Prognose bis 2040: Demnach sinkt die Einwohnerzahl in Hückeswagen bis 2020 auf 14 882, bis 2030 auf 14 450 und bis 2040 auf 14 024. Parallel dazu steigt der Anteil der über 80-Jährigen von 1009 auf 1571 und der der 65- bis 80-Jährigen von 2278 auf 3265. Noch deutlicher zeigt sich der Trend bei den 45- bis 65-Jährigen, deren Anteil von 4958 auf 3853 bis 2040 sinkt. Dementsprechend gibt es künftig immer weniger junge Menschen in Hückeswagen: Die Zahl der 25- bis 45-Jährigen sinkt von 3212 auf 2759 im Jahre 2040 und die der 19- bis 25-Jährigen von 943 auf 638. Bei den 16- bis 19-Jährigen sinkt der Anteil von 537 auf 362, bei den zehn- bis 16-Jährigen von 860 auf 675.

GEMEINDEPORTRÄTS HINTERGRUND In den Gemeindeporträts werden die Geburten und Sterbefälle sowie die Zu- und Fortzüge in den Städten und Gemeinden des Oberbergischen Kreises von 1997 bis zum 31. Dezember 2017 präsentiert. INTERNET Den Bericht kann von der Seite des Oberbergischen Kreises heruntergeladen werden. www.demografieoberberg.de

„Ist der Bevölkerungsrückgang zu stoppen?“, fragte der RGA Bürgermeister Dietmar Persian. Klare Antwort: „Nein, denn da spielen viele Faktoren eine Rolle, auf die wir als Kommunen keinen oder wenig Einfluss haben.“ Aufgabe der Stadt sei es, für genügend bezahlbaren Wohnraum, Schulen, Kindergärten, kurz eine gute Infrastruktur zu sorgen, damit sich Familien hier ansiedeln. „Ich bin aber immer vorsichtig, was solche Prognosen angeht“, sagt Persian. Nach früheren Prognosen hätten wir heute schon deutlich weniger Einwohner. Die Trends können sich ändern.“ Als Beispiel nennt er das Bevölkerungswachstum entlang der Rheinschiene. „Es gibt Vorhersagen, wonach Köln um bis zu 200 000 Einwohner wachsen soll. Wo sollen die Menschen denn wohnen?“, fragt Persian. Es gebe ja heute schon zu wenig bezahlbare Wohnungen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass das Bergische Land mit bezahlbaren Mieten von dieser Entwicklung profitiert. Deshalb sei der Breitbandausbau für schnelles Internet so wichtig. Denkbar sei, dass immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten, statt täglich Richtung Köln zu pendeln.